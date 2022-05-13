Batman Üniversitesi, alanında uzman isimleri öğrencileriyle buluşturuyor

Alanında uzman birçok ismi öğrencilerle buluşturmaya özen gösteren Batman Üniversitesi, yönetmen ve yazar Derviş Zaim’i konuk etti.

Batı Raman Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen söyleşiye Sinema ve Televizyon Bölümü öğretim üyesi Dr. Eşref Akmeşe moderatörlük etti. Söyleşiye, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Derviş Zaim, çağa tanıklık etmek, hem edebiyatın hem de sinemanın önemli bir konusu olduğunu belirtti. Zaim, çağa tanıklık etmenin hem edebiyatın hem de sinemanın önemli bir konusu olduğunu ve bu tanıklığın çağı temsil etmek, çağın ruhunu, havasını, kokusunu ifade etmek biçiminde ortaya çıktığını ifade etti.

Son çekilen ve hala gösterimde olan ‘Flaşbellek’ filmi hakkında da bilgiler paylaşan Zaim, filmin bir kahramanın yaptığı yolculuktaki olgunlaşma sürecini ele aldığını, insani bir yaklaşımla yapıldığını, slogan atmayan bir iş olmasını sağlamaya gayret ettiğini bu nedenle de filmde çapraz okumaların, çoğul kimliklerin ve seslerin bir arada olmasını önemsediğini söyledi.

Edebiyat ve sinema ilişkisi hakkında da açıklamalarda bulunan Derviş Zaim, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Mümkün olduğunca bir edebiyat uyarlamasını filme aktarmak istemem. Edebiyat uyarlamalarından uzak durmak gerekir. Sebebi de şudur; senaryo, film anlarla, durumlarla ilgilenir. Sinemada, seyirciye somut durumları göstermek zorundasın. Edebiyatta ise bununla yetinemezsin çünkü edebiyatta yazar anı genişletebilir, anın içinde başka taraflara gidebilir, durumları aşabilir. Dolayısıyla edebiyatın kafa yapısı sinemanınkinden çok farklıdır. Sinemada yapılabilme ihtimali düşük şeyleri edebiyatta yapabiliyoruz.”

Etkinlik, Derviş Zaim’in katılımcıların sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.