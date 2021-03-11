AK Parti Batman İl Başkanı Gür esnaf ziyaretine devam ediyor

AK Parti Batman İl Başkanı Avukat Akif Gür, mahalle ve esnaf ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

Meydan Mahallesi sakinleri, Şemsiyeli Sokak esnafını, Ziya Gökalp Mahallesinde bulunan Sanat Sokağını ve Adliye önünde yapımı devam eden Sağlıklı Yaşam Parkını ziyaret eden Gür, mahalle sakinleri ve esnaflarıyla sohbet edip çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Vatandaşların taleplerine kayıtsız kalmayan Gür, talep ve önerileri tek tek not alarak ilgili kurumlarla irtibata geçti. Sanat Sokağındaki çalışmalar sırasında kendisini çaya davet eden vatandaşları kıramayıp çay eşliğinde vatandaşlarla hasbihalde bulunan Gür, ziyaretler sonrası açıklamalarda bulundu. Gür, "Batman Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyip vatandaşlarımızın görüşüne başvurduk. Gördük ki mahalleli de esnafımız da çalışmaları ilgi ve memnuniyetle takip ediyor. Halkımızın imkanlarını halkımıza hizmette kullanılması için gayret içinde olunduğu açıkça görülüyor. Halkımızın imkanları artık halkımız için harcanıyor. Bu hassasiyetli gayret ve çalışmaları nedeniyle Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin’e teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan aldığımız öneri, şikayet ve talepler ile kendimizin tespit ettiği eksiklikleri belediye ve ilgili kurumlara aktarıp takibini yapıyoruz. Taleplerin ve eksikliklerin çözümü için harekete geçilmesi ve çözüm üretilmesi vatandaş nezdinde memnuniyetle karşılanmaktadır. İdeolojik belediye anlayışından insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışını merkezine oturtan, eser ve hizmet üreten bir belediyeciliği sahada gözlemlemek memleketimiz ve insanımız için oldukça sevindiricidir. Memleketimiz, suni gündemlerle ve ideolojik tartışmalarla çokça zaman kaybetti. Memleketimizin daha ileri bir yere gelmesi ve insanımızın daha müreffeh bir hayat sürmesi için çalışmalar yapıyoruz. Batman’ı geleceğe hazırlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Masa başında üretilen ve suflelerle yapılan siyaseti reddediyor, insanımızın gerçek gündemini merkeze alan bir siyaseti benimsiyoruz. Batman bizim memleketimiz ve memleketimizi sosyal medya mecralarında algı oyunlarıyla yönetilmesine izin vermeyeceğiz. Kıymetli hemşerilerimi de bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Bütün gayretimiz, insanımızı daha güzel yarınlara götürecek projeler üretip uygulamaya koymaktır. Enerjimizi memleketimiz için harcıyor ve harcayacağız. Sosyal ve mühendislik anlamındaki eser ve hizmet siyasetimiz 19 yıldır olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Batman’ı üreten ve geliştiren gücü olmaya devam edeceğiz" dedi.

Gür daha sonra adliye önünde yapımı devam eden ve içinde kaykay pistinin de olduğu sağlıklı yaşam parkındaki çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.