Van'dan düzenlenen ‘İş Dünyası Buluşmasında’ konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Van’ın kamu yatırımları açısından en ayrıcalıklı illerden biri olduğunu ifade ederek, bunun önemli bir değer olduğunu söyledi. Yılmaz, “Altyapıyla ilgili çok önemli gelişmeler sağlandı. Bugün Van'ın yolları, çevre yolu da inşallah seneye bitecek. Yolları daha farklı bir noktaya geldik. Şehir altyapıları daha farklı noktaya geldi. Biyolojik arıtma tesislerinde elektrik üretilen katı atık depolama tesislerine varıncaya kadar yeni projeler de gündemde elbette. Enerji, jeotermal, güneş çeşitli yeni fikirler, yeni projeler de var önümüzde. Bir taraftan da sanayide önemli gelişmeler var. İki tane organize sanayi bölgemiz var. Van'daki merkezde dokuz bini aşkın insanımız aş, iş sahibi. Yine hayvancılık bölgemizin en temel sektörü. Tarım sektörü, gıda sektörü stratejik bir sektör olup bunun içinde hayvancılık özel bir konuma sahip” dedi.



"İsrail 1967 yılı sınırlarına çekilmeli"

Konuşmasında İsrail Filistin arasında yaşanan gerginliğe değinen Yılmaz, “Bölgemizde maalesef birtakım gerilimler yaşıyoruz. Bazı endişe verici hadiseler yaşıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha üzüntülerimizi belirtmek isterim. Özellikle Filistinli kardeşlerimizle ilgili yaşananlar, işgal edilmiş bölgelerdeki hadiseler, son derece üzüntü verici. Bunun da en kısa sürede ortadan kalkmasını temenni ediyorum. Bir taraftan bu gerilime ateş ve benzinle yaklaşanlar, gerilimi tırmandıranlar ve tek yönlü yaklaşanlar var. Bir taraftan da bölgenin en tecrübeli ve dirayetli lideri olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın basiretli bir yaklaşımı var. Gerilimi düşürmeye ve insani olarak o hadiseye bakmaya dönük diplomasinin yine tüm kanallarını devreye sokarak barış, huzur sağlamaya dönük bir yaklaşımı var. İnşallah bu galip gelecektir. Uzun vadedeyse buradaki sorunun çözümü çok açık ve nettir. İsrail’in 1967 yılı sınırlarına çekilmesi, iki devletli bir yapının oluşması, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kendi ayakları üstünde durur bir şekilde hayata geçmesi, bu işin köklü çözümüdür” ifadelerini kullandı.



Konuşmasında Van’da yapılan yatırımlara da değinen Yılmaz, bu kamu yatırımlarının bundan sonra da devam edeceğini belirterek, ancak özel sektörün de bu yatırımlarda rol almasının şehrin kalkınmasında önemli olacağının altını çizdi.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.