Ekrem İmamoğlu üçüncü kez İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçildi. Zaferini büyükşehir belediyesinin binasının bulunduğu Saraçhane’de kutlayan İmamoğlu, “Bir kişinin vesayeti bitti” dedi. İmamoğlu ayrıca:Bu şehrin inançlarına; Hristiyan'ına, Musevi'sine, Ermeni'sine, Süryani'sine hayırlı olsun. Mübarek Ramazan ayındayız. Bizim inancımızda, bizim geçmişimizde, bizim Osmanlı’dan Cumhuriyete insan ayırt etmek yok. Bu şehir bize Fatih Sultan Mehmet'in emaneti. Bu şehirde yeni bir kültür başladı. Bu şehir, aynı zamanda bize Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetidir. Bu başarıya, hep birlikte, 5 yıl önce başlayan o güçlü demokrasi yolculuğuyla başladık. Hep birlikte iyiliğin, güzelliğin, insanlarıyla bir olmanın anlayışını temsil ettik. Bu başarıya değer katan ve bu yolculuğu en güçlü şekliyle birlikte tasarlayarak, İstanbul'da güçlü bir başarı elde etmemize vesile olan Genel Başkanım Sayın Özgür Özel'e teşekkür ediyorum." dedi.

Ankara'da, Büyükşehir Belediye Başkanı değişmedi. CHP'nin adayı Mansur Yavaş, ikinci kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Yavaş 2019'daki oy oranını 10 puan artırdı. CHP Başkent'te, 3 olan ilçe belediyesi sayısını da 16'ya çıkardı.

Mansur Yavaş, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in seçim yasaklarının kaldırıldığını duyurmasının ardından belediye binasının bahçesinde vatandaşlara seslendi. Ankara’nın kendilerine gelmiş geçmiş tüm şehitlerin emaneti olduğunu söyleyen Yavaş, bu emanete sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti. Rakibi Turgut Altınok için çalışan başkentlilerin bu seçimde kaybetmediğini söyleyen Yavaş, “Onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni; siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur” dedi.

Ordu'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti’li Dr. Mehmet Hilmi Güler, yeniden belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise 11’inde AK Parti, 4’ünde CHP, 2’sinde MHP, 1’inde İYİ Parti ve 1’inde de Yeniden Refah Partisi seçimi kazandı.

Konya'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeniden başkan seçildi. İlçelerde ise AK Parti 16, CHP 5, YPR 5, BBP 2, MHP 1 belediye kazanırken, 1 ilçeyi de bağımsız aday kazandı.