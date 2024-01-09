AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 31 Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimler öncesi, "Yapılmayan, ihmal edilen ne varsa hepsini yapacağız.Bilecik sabırsızlıkla AK Parti’ yi bekliyor" dedi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında İl Yönetim Kurulu Ocak Ayı Toplantısı yapıldı. İl başkanlığı binasında yapılan toplantıda Bilecik Belediye Başkan adayının 15 Ocak günü açıklanacağını söyleyen Yıldırım, "Ekibimizle yerel yönetim gündemli toplantımızı gerçekleştirdik. Bilecik’ i mobingle değil, sevgiyle yöneteceğiz. Öyle kazanacağız ki kimse üzülemeyecek. Biz Bilecik’ i özledik, Bilecik bizi özledi. Yapılmayan, ihmal edilen ne varsa hepsini yapacağız. Bilecik sabırsızlıkla AK Parti’yi bekliyor. Bilecik Kazanacak. Seçiminin kazananı herkes olacak" dedi.