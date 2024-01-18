Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, gençleri ve anneleri sorumluluğa davet ederek, “Siyaset kurumu hem Türkiye’nin önünü tıkıyor hem de gençlerin geleceğini karartıyor” dedi.

Atakum’un genç nüfusu yoğun olan bir üniversite kenti olduğunu söyleyen Başkan Deveci, önceki günlerde 50 üniversite öğrenci kulübünden yaklaşık 450 üniversiteli gençle bir araya gelerek 13 ana başlıkta kente dair projeleri ve eleştirileri hakkında toplantı yaptıklarını belirterek, “Bizim gençlerimiz siyasete ilgisiz değil. İlgililer ama bu partili siyasete mesafeliler. Ben olsam ben de mesafeli dururum. Ben 20 yaşında bir genç olayım, bu partilere ‘önce bir durun’, ‘önce benim dediğimi yapacaksınız, ondan sonra üye olacağız’ derim. Genç tabii ki itiraz edecek, hata yapacak; sen düzelteceksin. Bu yolu açmayan siyaset kurumu hem Türkiye’nin önünü tıkıyor hem de gençlerin geleceğini karartıyor. Siyaset kurumunun altını çiziyorum. Bu yüzden gençler ve annelerini sorumluluğa davet ediyorum. Atakum’da kendinizi gösterin. Partinin yöneticilerine, delegelerine ‘hayır, öyle değil böyle’ diyerek iradenizi ortaya koyun. Türkiye Atakum’u örnek alsın” diye konuştu.

Atıl bir yapıyken Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi olarak yeniden projelendirilerek Atakum’a kazandırılan merkezin öğrenciler tarafından yoğun olarak kullanıldığını belirten Başkan Deveci, “Öğrenciler sabah 08.00’de geliyorlar. Saat 24.00’e kadar orada ders çalışıyorlar. Kütüphanemizde 15 bin kitap oldu. Temini zor akademik kitaplar ve dijital kitaplardan da faydalanıyorlar. Yüksek hızlı internetten faydalanıyorlar. Onlara tanımladığımız Genç Ata Kart ile de indirimli yemek yiyebiliyorlar. Orada birlikte vakit geçiriyorlar. Biz de merkezin standartlarını daha da yükseltmek için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.