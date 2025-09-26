Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Çayırova’da Muş ve Van derneklerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Ziyaretlerde birlik ve beraberlik mesajı verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. İstişareye büyük önem veren Başkan Büyükakın bu kez Çayırova’da hemşehri derneklerini ziyaret etti. Muş İli ve İlçeleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile Van İli ve İlçeleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’ne konuk olan Başkan Büyükakın’a AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, yöneticiler ve meclis üyeleri eşlik etti.

Birlik ve beraberlik mesajları verildiği buluşmada dernek üyeleri, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden duydukları memnuniyetleri dile getirdi. ‘Bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir’ diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, “Sivil toplum kuruluşlarımız ile her fırsatta bir araya geliyor, şehrimize yönelik istişarelerde bulunuyoruz. Hemşerilerimizin ihtiyaçlarına kulak veriyor, onların taleplerini dikkate alarak hizmet üretiyoruz. Sizlerin duası ve desteğiyle Kocaeli’yi daha güzel bir geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.