Büyükşehir Meclisi toplandı. Toplantıda söz alan Ak Partili Meclis Üyeleri; "Geçtiğimiz hafta Türkiye'de gündem olan atamalar hakkında söz almak istiyorum. CHP Lideri Özgür Özel'in "hepsi geri alınacak" dediği CHP'li belediyelerdeki atamaların Bursa için geçerli olmadığı ortaya çıktı" şeklinde bir haber sosyal medyada gündem oldu. Bu konuda sizin ağzınızdan bir açıklama dinlemek istiyoruz" dedi.

Başkan Mustafa Bozbey de, "Açıklamayı toplantıda yaptım. Net de açıkladım. Arkadaşlarımızın tümü liyakatlı hem de önceki dönemde Nilüfer'de başarılara imza atmış arkadaşlarımız. Liyakattan başlayalım. Çok net söylüyorum. Diğer konuda önümüzdeki ay başında bir listeyi size de veririm. Kim kimin akrabası, kim kimin dostu o ayrı mesele. Yazabilirler, binlerce kişi farklı yazabilir. Trolleri siz de biliyorsunuz. Trollerin davranışlarını siz de biliyorsunuz. Belediyenin içinde de var. Onlar da bulunacak. Net söylüyorum. Bu troller belediyenin içinde de var. Bu trollerin hepsi bulunup gereği yapılacak hiç merak etmeyin. Konu bitmiştir kapanmıştır. Bizim yaptığımız iş doğrudur. Bunun arkasındayız. Neticede bu karar kamuoyuyla da paylaşılmıştır. Konu basittir, tartışmaya mehil vermeyecek nitelikte konu açıklanmıştır. Hiç kimse merak etmesin. Ehil ve liyakatlı daha önce nitelikli bu işi yapmış, Nilüfer'de yıllarca çalışmış oradaki insanların yüzünü güldürmüş insanlar göreve geldi. Bursa'da da insanların yüzünü güldürmek için yola çıktık. Yakında Bursalılar gülümsemeye başlayacak. Siyaset yapmıyoruz. Herşey bir süre sonra kendiliğinden ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.