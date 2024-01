Ankara'daki törenin ardından AK Parti Konya İl Başkanlığı önünde düzenlenen programda konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Başkan Altay'a adaylığının hayırlı olması temennisinde bulundu.



"31 ilçemizin tamamında inşallah yine Cumhur İttifakı kadroları iş başında olacak"

Angı, “Uğur başkanımız Selçuklu Belediyesi'ndeki iki dönemden sonra 6 yıldır Büyükşehirimize büyük hizmetler sunarken; bu mübarek şehrin güzel insanlarının hayatını kolaylaştırmak, yatırımları büyütmek, güçlü Konya'yı, güçlü Türkiye'ye dönüştürmek için çalışıyor. Dünyadaki mazlum milletlerin sesi olan Cumhurbaşkanımıza Konya olarak da elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ettik. Türkiye Yüzyılı'na yürüyecek ülkemiz için 31 Mart'taki seçimler önemli. Hamdolsun bu şehirde Cumhur İttifakı olarak ilçelerimizde ve Büyükşehirimizde hep devamlılığı yakaladık. Bu dönemde de 31 ilçemizin tamamında inşallah yine Cumhur İttifakı'nın kadroları iş başında olup bu şehrin hizmetine devam edecekler” diye konuştu.



"İlk günkü aşkla bu kadim şehre hizmet edeceğiz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, böyle önemli bir görevde kendilerine güvenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek konuşmasına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, ilk günkü aşkla, 15 yıllık tecrübeyle kadim şehir Konya'ya hizmet edeceklerini kaydeden Başkan Altay şöyle devam etti: “Ayrıca Cumhur İttifakı'nın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de teşekkür ediyorum. Bu yolculuğa çıktığımız günden itibaren değerli İl Başkanımız Hasan Angı ve il yönetiminin her daim desteklerini gördük. Kendisine teşekkür ediyorum. Yine Kadın Kolları Başkanımızın şahsında yönetimine, Gençlik Kollarımızın şahsında tüm yönetimine, ilçe belediye başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, ilçe kadın ve gençlik kolları başkanlarımıza, mahalle başkanlarımıza, belediye başkanı arkadaşlarımıza ve milletvekillerimize bize gösterdikleri güven ve destekten dolayı teşekkür ediyorum.”



"Konya'nın hayallerini gerçekleştirebilmek için çok önemli çalışmalar yaptık"

Konya'nın, birlik ve beraberliğin şehri olduğunu vurgulayarak konuşmasını sürdüren Başkan Altay, “Konya, Hazreti Mevlana'nın şehri. Konya, Selçuklu'nun Darü'l-Mülkü. Bu kadim şehre hizmet etmek bize nasip olduğu için ne kadar şükretsek azdır. Elhamdülillah 15 yıl boyunca bu şehre hizmet etmek nasip oldu. 9 yıl Selçuklu Belediye Başkanlığım döneminde şehrimize önemli hizmetlerde bulunduk. Sonrasında Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve Konya halkının desteğiyle 6 yıldır Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini şerefle ve onurla yürütüyorum. İnsan hayatının önemli dönüm noktaları vardır. 22 Ocak 2009'da başladığımız bu yolculukta bugün de hayatımın önemli dönüm noktalarından birisini yaşıyorum. İnşallah bu 15 yıllık birikimle bu kadim şehre yine çok önemli hizmetlerde bulunacağız. 6 yıl boyunca Konya'nın hayallerini gerçekleştirebilmek için çok önemli çalışmalar yaptık. Bugün artık Konya sadece Türkiye'nin değil, dünyanın takip ettiği önemli belediyecilik şehirlerinden birisi oldu. Hem Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hem Dünya Belediyeler Birliği ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı olarak bu şehrin hizmetinde bulundum. Özellikle deprem bölgesinde tüm Konyalılar olarak Konya'nın ne kadar büyük bir şehir olduğunu, Konya'da belediyeciliğin ne kadar gelişmiş olduğunu tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya anlatma fırsatımız oldu” ifadelerini kullandı.



“Bizim en önemli görevimiz burada yaşayan insanların başını dik tutmak”

“Bizim en önemli görevimiz burada yaşayan insanların başını dik tutmak, bizim en önemli görevimiz bu kadim şehre hizmet etmek” diyen Başkan Altay, “İnşallah bu dönemde de Konyalıların desteğiyle yine Konya'mıza önemli hizmetlerde bulunacağımıza canı gönülden inanıyorum. Bir teşekkürüm de sokaklarında doğduğum, büyüdüğüm, çalıştığım, emek verdiğim bu şehrin insanlarına. Konya'nın hangi sokağına gitsek, Konya'nın hangi caddesinde esnaf ziyaret etsek, Konya'nın 31 ilçesinden hangisini ziyarete gitsek her zaman çok büyük coşkuyla, çok büyük bir sevgiyle, çok büyük bir muhabbetle karşılaştık. Allah tüm Konyalılardan razı olsun. Desteğiniz, duanız bizlerle birlikte olsun inşallah” dedi.



“Cumhurbaşkanımıza, 'Konya yine gereğini yapacak' diye söz verdik”

Aday tanıtım programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya'dan beklentisinden bahseden Başkan Altay, “Konya her zaman bizi taçlandırdı, inşallah bu seçimde de gereğini yapacaktır diye ifade etti. Biz de bakanlarımız, il başkanımız ve milletvekillerimizle birlikte ona, ‘Konya'da girilmedik sokak, ziyaret edilmedik ev kalmayacak ve Konya yine gereğini yapacak' diye söz verdik. İnşallah Konya bizi mahcup etmeyecek ve Cumhur İttifakı'nın en yüksek desteğini alan il olarak bizi gururlandıracak. İnşallah ‘güçlü Konya için bir adıma daha diyerek' yola çıkıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.