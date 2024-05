Konya’da 3 gün sürecek OICC Genel Konferansı çerçevesinde ilk gün 33. Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Toplantısı’nda İslam ülkelerinden gelen temsilcilere seslenen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın, sahip olduğu değerleriyle kapılarını uluslararası arenaya açmış küresel bir şehir olduğunu belirtti. Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı’nın başkanlıklarını yürüttüğünü hatırlatan Başkan Altay, tüm dünyada şehirlerin güçlü sesinin yanında, mazlumların sesini de duyurabilmek için gayret gösterdiğini ifade etti.



“Hepimizin kalbindeki ortak acı olan Gazze’li kardeşlerimizin sesini buradan bir kez daha duyurmak istiyorum”

İslam dünyasının farklı köşelerinden kardeş şehirlerin temsilcileri olarak bir araya geldiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Bu birliktelik bizim uluslararası hedeflerimize ulaşabilmemiz için çok önemli bir fırsat sunuyor. Bu birliktelik, sadece şehirlerimizi değil, kalplerimizi de birleştiriyor. Hepimizin kalbindeki ortak acı olan Gazze’li kardeşlerimizin sesini buradan bir kez daha duyurmak istiyorum. İsrail’in sürdürdüğü katliam nedeniyle hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, bu savaşın bir an önce sona ermesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.



“İslam dünyasının farklı renklerini Konya’mızda bir araya getiriyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki Dünya İslam Bilginleri İstişare Toplantısı’nda “Müslümanlar olarak Gazze’de bir imtihana tabi tutuluyoruz. Ya bu imtihandan alnımızın akıyla çıkacağız ya da bir ömür boyu kalbimizde ağır bir pişmanlık yüküyle yaşamak zorunda kalacağız. Müslümanlar olarak Hakkın yanında durmak, gerçek anlamda, samimi anlamda Allah’ın ipine sarılmak, yegane kurtuluş yolumuzdur” sözünü hatırlatan Başkan Altay şöyle devam etti:

“OICC Yönetim Kurulunun en büyük amacının başta Gazze olmak üzere mazlumların sesini duyurmak için çalışmak olduğunu düşünüyorum. İslam dünyasının farklı renklerini, kültürel zenginliklerini ve ortak değerlerini burada, Konya’mızda bir araya getiriyoruz. İslam şehirleri olarak, köklü tarihimiz, zengin kültürümüz ve derin manevi mirasımızla dünya medeniyetine büyük katkılarda bulunduk. Bugün de sizlerle birlikte bu mirası yaşatmak, geliştirmek ve gelecek nesillere taşımak için buradayız. İnanıyorum ki, şehirlerimizin sahip olduğu potansiyel, ortak çabalarımız neticesinde daha da güçlenecek ve çok daha yaşanılabilir bir dünyanın yolunu açacaktır.”



“Ortak projelerle, iş birlikleriyle kardeşlik köprüleri kurmalıyız”

Birlik ve beraberliğin İslam dünyasının en güçlü harcı olduğuna işaret eden Başkan Altay, “Bu kapsamda İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı 1980’den bu yana 57 ülkeden toplam 187 üyesiyle aramızdaki dayanışmayı daha da güçlendirmek ve İslam dünyasının birlik ve beraberliğini sağlamak adına önemli katkılar sunmaktadır. Bizler, farklı coğrafyalardan gelmiş olsak da, bu çatı altında ortak bir inancın ve ortak değerlerin etrafında kenetlendik. Bu anlamda şehirlerimiz arasındaki bu güçlü bağları, kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda daha da geliştirmeliyiz. Ortak projelerle, iş birlikleriyle, kardeşlik köprüleri kurmalıyız. Bu toplantı, işte bu amaca hizmet ediyor. Ortak sorunlara ortak çözümler bulmak, deneyim ve tecrübelerimizle birbirimize destek olmak ve birlikte büyümek için bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Bu toplantının, şehirlerimiz arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.



Ev sahipliği için Başkan Altay’a teşekkür etti

OICC Genel Sekreteri Ömer bin Abdullah El-Kadı da konferansın Konya’da düzenleniyor olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Ev sahibi şehrimiz; dini okulları, çeşitli kültürleriyle, mimari eserleriyle ve doğal zenginlikleriyle şöhret kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne böyle bir buluşmaya ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda en derin şükranlarımı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı’na sunmak istiyorum, böyle bir toplantıyı kendi şehrinde yaptığı ve bu konuda her türlü çabayı gösterdiği için. Çok güzel karşılama ve güzel ev sahipliği yaptığı için bizi ve arkadaşlarımızı güzel bir şekilde ağırladıkları için teşekkürlerimi sunuyorum” açıklamasını yaptı.

İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı’nın çok önemli bir misyonu olduğunu dile getiren Kadı, İslam başkentleri ve şehirleri arasındaki iş birliğinin artarak devam etmesini temenni etti.



Başkan Altay yönetim kurulu toplantısına başkanlık etti

Açılış konuşmalarının ardından yönetim kurulu oturumuna geçilirken Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yönetim kurulu tarafından oy birliğiyle OICC Yönetim Kurulu Toplantısı Başkanlığına atandı. OICC Yönetim Kurulu Toplantısı Başkanı olarak üyelere hitap ederek teşekkür eden Başkan Altay, İslam şehirlerinin geçmişten gelen büyük bir mirasa sahip olduğunu ve bu mirası modern dünyanın ihtiyaçlarıyla harmanlayarak geleceğe taşıyacağını dile getirerek şunları kaydetti:

“Bizler, bu değerlerimizi koruyarak, birbirimize destek sağlayarak ve dayanışma içinde çalışarak şehirlerimizi daha da ileriye taşımakla yükümlüyüz. Bu önemli görevi üstlenirken, şehirlerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi, ortak projeler geliştirmeyi ve İslam dünyasının medeniyet değerlerini yaşatmayı en önemli hedeflerimiz olarak belirliyoruz. Bununla beraber şehirlerimizde sürdürülebilir kalkınmayı sağlayarak; çevresel, kentsel ekonomik, sosyal ve kültürel alanlar başta olmak üzere her alanda şehirlerimizi en üst seviyelere taşıyacağız. Bu hedefler doğrultusunda İslam şehirlerinin sesini uluslararası arenada duyurabilmek için daha fazla gayret göstermeliyiz. Sizlerin de destek ve gayretleriyle tüm bu hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Birlikte çalışarak, şehirlerimizin refahı ve vatandaşlarımızın mutluluğu için güçlü adımlar atacağız. Ortak akıl, dayanışma ve kardeşlik ruhuyla, İslam şehirlerinin güçlü yarınlarını hep birlikte inşa edeceğiz.”

Gündem konularının müzakare edildiği Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın başkanlığını yürüttüğü Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'nin OICC'ye üye olması kabul edildi. Yönetim Kurulu Genel Oturumları, Teknik, Mali ve İdari Komite Toplantısı, Taslak Komitesi Toplantısı ve Bilim Kurulu Toplantılarının gerçekleştirilmesi planlanan 15. OICC Genel Konferansı 3 gün sürecek.