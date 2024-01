Adıyaman’ın Kahta ilçesinde depremin ardından merkezden gelen göç ile birlikte başvuru yükü ikiye katlanan Kahta Devlet Hastanesi, sahip olduğu tüm imkanlarla bölge hastanesi hüviyetinde hizmet veriyor.

Hizmet kalitesinin arttırılması ve vatandaşların en iyi sağlık hizmetini alması için ellerinden gelen tüm gayreti sarf ettiğini belirten Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fedli Emre Kılıç, vatandaşa daha iyi sağlık hizmeti sunabilmek için fiziki ve tıbbi donanım alt yapıda gün ben gün iyileştirmeler yapıldığını söyledi.

Başhekim Kılıç, “Hastanemize adım atan her bir vatandaşımız misafirimizdir. Nitelikli birimlerimiz, her branştan polikliniklerimiz, uluslararası standartlarda tam donanımlı ünitelerimizle sevk sayılarını minimize etmiş durumdayız. 1000’i aşkın personelimizle birlikte her bir hastamızın teşhis ve tedavisini gerçekleştirmek, sağlığına kavuşturmak için canla başla çalışıyoruz. Fiziki ve tıbbi donanım alt yapımızda gün ben gün iyileştirmeler yapmaktayız. Son bir ay içerisinde acil servimize 39 bin 606, polikliniklerimizde ise 46 bin 591 olmak üzere 86 bin 197 hastamızın teşhis ve tedavisini gerçekleştirdik. Daha fazla iyileştirmeye yönelik taleplerimiz konusunda da İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Sağlık Bakanlığımız nezdinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hekim kadromuzla ilgili olarak da çok büyük bir sıkıntımız kalmadı. Fedakâr personelimizle birlikte amacımız, vatandaşımıza en iyi, en hızlı şekliyle sağlık hizmetini sunabilmektir” diye konuştu.