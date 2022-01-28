Türk Sporuna değer katacak çalışmalar ve iş birliği alanları konuşuldu

Bartın Gençlik Spor İl Müdürlüğü görevine atanan milli atlet Halil Akkaş, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.

Ziyarette, üniversite-kamu iş birliği kapsamında yapılabilecekler konuşularak iş birliktelikleri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin başarılarının aktarıldığı ziyarette, ayrıca öğrencilerin kişisel, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel hizmetleri yerinde ve etkin kullanabilecekleri, sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlenmesi amacıyla üniversiteye kurulacak “Genç Ofis” çalışmaları değerlendirildi.

Gençlik Spor İl Müdürü Halil Akkaş’a yeni görevinde başarılar dileyen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Geleceğin sporcuları yetiştirme konusunda öncü çalışmalar yaptıklarının altını çizen Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sunmak için bilimsel anlamda gösterdiğimiz gayretin yanında, spor alanında da söz sahibi olma hedefimiz var. Spor Bilimleri Fakültesi ile bireysel ya da takım halinde bugüne kadar hem yurt içinde hem de yurt dışında sayısız başarılara imza attık. Dünya ve Avrupa şampiyonlarımız Bartın Üniversitesi ailesinin bir üyesi olarak göğsümüzü kabarttı. Hedefimiz Türk Sporuna değer katmak ve başarılarımızı sürdürülebilir bir şekilde artırmak” dedi.

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesine kurulacak “Genç Ofis” ile ilgili çalışmalara da değinerek “Genç Ofis ile alanında yetkin akademik insan kaynağımız ve milli sporcularımız başta olmak üzere Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleriyle örnek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğimize inanıyorum. Bu alandaki iş birliğimizin geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz öğrencilerimizi nitelikli bireyler olarak yetiştirmenin yanında, onlara faydalı olacak uygulamalar geliştirme ve gönüllülük iklimine katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Üniversite olarak sadece ulusal değil uluslararası alanda da önemli başarılar elde eden sporcular yetiştirdiklerini ifade eden Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, milli sporcuların da tercihi olan bir yükseköğretim kurumu olduğunu sözlerine ekledi.

Bartın Üniversitesinde farklı branşlarda çok değerli milli sporcuların yetiştiğini kaydeden Akkaş ise yakın ilgileri dolayısıyla Rektör Uzun’a teşekkür etti.