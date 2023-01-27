Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bartın’da otomobilin çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Bartın-Ankara karayolunun Esenyurt köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zonguldak’tan Bartın yönüne seyir halinde olan H.Ç. idaresindeki 74 BM 465 plakalı otomobil yaya olarak yolun karşısına geçen Durmuş Okuyucu’ya çarptı. Okuyucu, çarpmanın şiddeti ile hareket halindeki otomobilin ön camına çarpıp yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Okuyucu’nun kaza mahallinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Okuyucu’nun cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü H.Ç.’nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.