banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Deniz taksiler hizmete başladı
Deniz taksiler hizmete başladı
Memurlar da ek ödeme istiyor!
Memurlar da ek ödeme istiyor!
Bakan Koca'dan zam açıklaması: 2500 TL ile 5 bin TL arasında...
Bakan Koca'dan zam açıklaması: 2500 TL ile 5 bin TL arasında...
Kahve fiyatları yüzde 300 zamlandı
Kahve fiyatları yüzde 300 zamlandı

Hüseyin Turan ve Dr. Cemal Kar cep sinemasında söyleşiye katıldı

Bartın Belediyesi 24. Uluslararası Kitap Fuarı etkinlikleri çerçevesinde altıncı söyleşi Ajans Cyprus ve Kıbrıs Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Turan ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi, Meçhul Tutsaklar Belgesel Film ve Kitabı Yazarı ve Yönetmeni Dr. Cem Kar tarafından gerçekleştirildi.

BARTIN 01.12.2021, 14:59
Hüseyin Turan ve Dr. Cemal Kar cep sinemasında söyleşiye katıldı

Bartın Belediyesi 24. Uluslararası Kitap Fuarı etkinlikleri çerçevesinde altıncı söyleşi Ajans Cyprus ve Kıbrıs Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Turan ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi, Meçhul Tutsaklar Belgesel Film ve Kitabı Yazarı ve Yönetmeni Dr. Cem Kar tarafından gerçekleştirildi.

“Meçhul Tutsaklar’ın Bilinir Olma Mücadelesi ve Türk Medyasında Kıbrıs” adı altında Belediye Cep Sineması’nda gerçekleştirilen söyleşide önemli konulara değinildi.

“Bizim Kıbrıs’ı Tanıtamama Sorunumuz Var”

Kıbrıs Haber Ajans ve Ajans Cyprus Genel yayın yönetmeni Hüseyin Turan, “Kıbrıs’ı tanıtamama problemimiz var” dedi.

“Türkiye medyasında Kıbrıs ile ilgili yanlış bilgi ve belge akışı oluyor. Okuyucu veya izleyiciler Kıbrıs konusunda yanıltılıyor” diyen Hüseyin Turan, "Eğitim adası olan Kıbrıs’ta eğlence ve kötü alışkanlıkların yer aldığı ada olarak anlatılıyor. Halbuki tam bir eğitim adasıdır, 113 farklı ülkeden öğrenci KKTC’ye eğitim almaya geliyor. Kıbrıs ile ilgili haber yapanlar net bir bilgi olmadan, yerinde gelip görmeden veya araştırmadan veya herhangi bir meslektaşı ile irtibata geçmeden haber yapıyorlar. Gazetecilikte önemli olan doğruyu yazmaktır. Sizlerden ricam bir haber okuduğunuzda süzgeçten geçirin” dedi.

Hüseyin Turan Kıbrıs tarihine de değinerek 1931 isyanından günümüze kadar gelinen süreçte Kıbrıslı Türklerin nasıl var olma mücadelesi verdiğini anlattı. Kıbrıslı Rumlarla 50 yıldır yapılan federasyon görüşmelerinden bugüne bir yol alınamadığını belirten Turan, artık her şeyin geride kaldığını ve yeni bir sayfa açarak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Anavatan Türkiye’nin de büyük desteği ile artık dünyada tanınma mücadelesi içine girerek iki devletli bir çözümün kaçınılmaz olduğunu gördüklerini vurguladı.

Daha sonra Meçhul Tutsaklar’ın belgesel yapımcısı ve kitabının yazarı Dr. Cem Kar, Kıbrıslı Türklerin Bilinir Olma Mücadelesini tüm detaylarıyla anlatarak belgeselle ilgili de bilgi verdi. Kar, "Bir dönem için kayıp olan ve ölü olarak bilinen Kıbrıslı Türkler’in ve gazetecilerin neler yaşadığını sizlerle paylaşacağım. Hatta yaşanılanları Kıbrıslı Türkler’in ve gazetecilerin anlatımıyla ve belgeleriyle bu anlatımımı destekleyeceğim. Bu konu ile ilgili ciddi araştırmalar yaptım. Bu araştırmalar 2 yılımı aldı. Bu süreç içerisinde Türkiye, Kıbrıs, İngiltere ve Avustralya’da yaşayan 57 kişi ile 1500 dakikadan fazla, farklı zaman ve yerlerde röportaj gerçekleştirdim. Döneme ait belgelere ulaştım. Elde edilen belgelerle zenginleşen ve anlatılan öyküleri 40 kişilik canlandırma ekibiyle Meçhul Tutsaklar belgeselinde anlatmaya çalıştık. Yine belgesel için yapılan röportajları farklı bir kurgu ile kitaba da dönüştürdük. Bu önemli bilgi ve belgeleri bugün sizlerle paylaşıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kendi bayrağı altında yaşam mücadelesi veriyor. Bizim Kıbrıs’ı tanıtamama sorunumuz var. Maalesef yeterince tanıtıp, anlatamıyoruz. Bu tür söyleşiler bizim Kıbrıs Türklerini daha iyi anlatabilmemiz için önemli bir fırsat oluşturuyor. Bizi böylesine önemli bir etkinlikte sizlerle buluşturan başta Belediye Başkanı Sayın Cemal Akın’a ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından "Meçhul Tutsaklar" belgeseli gösterimi gerçekleştirildi. Gösterim esnasında salonda zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Daha sonra söyleşi katılımcılarla karşılıklı soru cevap sohbet şeklinde sürerken, söyleşi sonunda Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Erol Demirkoparanoğlu tarafından Gazeteci Hüseyin Turan ve Dr. Cem Kar’a Bartın Belediyesi 24. Uluslararası Kitap Fuarı’na vermiş oldukları destekler için plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 13 14
17. Watford 13 13
18. Norwich City 14 10
19. Burnley 12 9
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7