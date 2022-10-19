Doğa Bilim, Tahnit Müzesi’nin bu kez ziyaretçileri minikler oldu

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Ağa köyündeki Doğa Bilim, Tahnit Müzesi minik konuklarını ağırladı.

Ağa köyünde 8 Ağustos’ta açılışı yapılan Doğa Bilim, Tahnit Müzesi’ni Vilayetler Birliği Ulus Anaokulu öğrencileri ziyaret etti. Planlı enerji kesintisinin azizliğine uğrayan öğrenciler, el fenerleriyle tahnit merkezindeki şahin, su samuru, karaca, atmaca, kına ve beyaz keklik gibi 70 çeşit hayvanı görme imkanı buldu. Yine endemik bitkiler odasında da yaklaşık 30 endemik bitkiyi inceleyen öğrencilere Küre Dağları Milli Parkı görevlileri çiçek verdi. Gönüllerince oynayan minikler, doğada bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.