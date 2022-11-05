BARÜ 5. Ar-Ge Proje Pazarında en iyi projeler ödüllendirildi

Bartın Üniversitesi (BARÜ) 5. Ar-Ge Proje Pazarında Türkiye’nin farklı illerinden gelen yüzlerce proje arasından yapılan değerlendirme sonucunda en başarılı proje sahiplerine ödülleri verildi.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanını da kapsayan 14 ana temada düzenlediği 5. Ar-Ge Proje Pazarı tamamlandı. Türkiye’nin farklı illerinden yüzlerce proje arasından seçilen 110 çalışmanın sergilendiği etkinlikte, farklı üniversitelerden akademisyenler ve sektör temsilcileri tarafından yapılan titiz değerlendirmelerin ardından en iyi projeler ödüllendirildi.

“Ülkemizin geleceği adına gurur verici iki gün yaşadık”

‘Milli Teknoloji Hamlesi’ yolculuğunda büyük gayret gösterdiklerini belirten BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Ülkemizin geleceği adına gurur verici ve bizler için de ilham verici geçen iki günün ardından ödül törenin heyecanını yaşıyoruz. Ülkemizin dört bir yanından yapılan yüzlerce başvuru arasında ön değerlendirmeyi geçen 110 projenin 2 kategoride değerlendirildiği etkinliğimizde öncelikle tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Tüm bileşenlerimizle birlikte gösterdiğimiz bu çabaların sonucunda hedefimiz, teknolojiye olan ilgiyi artırmak ve Türkiye’nin milli teknoloji üreten ekosisteminin ülke sathına yayılmasına katkı sağlamaktır” dedi.

“Ar-Ge Proje Pazarında kazanan Türkiye olmuştur”

Ar-Ge Proje Pazarı Düzenleme Kurulu Başkanı, BARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran ise etkinliklerdeki süreçler hakkında bilgi vererek “Etkinliklerin gerçekleştirilme sürecinde 37 düzenleme kurulu üyesi ve öğrencilerimiz yoğun bir çaba sarf etti. Türkiye’nin farklı illerinden sunulan projelerin hakemlik süreçlerinde ise genç profesyoneller, akademisyenler ve sektör temsilcilerinden oluşan 32 bilim kurulu üyesi katkı sundu. Yenilikçi, Ar-Ge yönü güçlü, tasarım alanlarında uygulanabilir ve üretime yönelik yüksek katma değerli fikirler yapılan titiz değerlendirmelerin ardından belirlenerek derecelendirildi. Buradan dereceye giren tüm yarışmacılarımızla birlikte ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ için hayal kuran, düşünen, çaba gösteren ve ‘Ben de Varım’ diyen herkese teşekkür ediyorum. Gururla ifade etmek isterim ki bu etkinliğimizde kazanan Türkiye olmuştur” ifadelerini kullandı.

En iyi projeler ödüllendirildi

Konuşmanın ardından en iyi proje sahiplerine de ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. ‘Map4Charge (Elektrikli Araçlar için Erişilebilir Şarj Ünitesi Sorgulama ve Yol Yardım Platformu)’ adlı proje ile Tansu Çetin birinci, ‘HEYSEM - Noninvaziv Yöntem ile Hemoglobin, Nabız, Saturasyon ve Met-Hemoglobin Değerleri Ölçüm Cihazı’ projesiyle Melike Tuba Altun ikinci, “Mekanik Alaşımlı Yüksek Entropili Alaşımların (23Fe-21Cr-18Ni-20Ti-18Mn) Elektrokimyasal Sensör Uygulamaları’ adlı projesiyle Ruhullah Mangal üçüncü oldu. Ana kategoride ‘Antibakteriyel Ajan Çalışmalarında Kullanılmak için E.Coli DNA Giraz’ın Rekombinant Olarak Üretilmesi” adlı projesiyle Ahmet Emre Özden ise mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

BARÜ 5. Ar-Ge Proje Pazarına lise kategorisinde de yoğun bir başvuru yapıldı. Lise öğrencilerinin hazırladıkları projeler 2 gün boyunca ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Ar-Ge Proje Pazarı hakem heyeti tarafından yapılan değerlendirmeyle ‘Limon Kabuğu Tozundan Efervesan Tablet Yapımı, Fiziksel, Kimyasal ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Araştırılması’ projesi ile Arda Kasap birinci, ‘Atık Balkabağı (Cucurbita moschata) Kabuklarından Yeni Bir Ürün Olarak Cips Üretilmesi ve Üretilen Ürünün Karakterize Edilmesi’ projesiyle Eymen Onan ikinci, ‘Bitki Korur’ adlı projesiyle Emircan Bağdem olarak belirlendi. Lise kategorisinde ‘Ortopedik Engelliler İçin Denge Kaşığı’ projesiyle Cumhur Torun’a ise mansiyon ödülü verildi.