Bartın’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız av tüfekleri ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Amasra ilçesinde E.S. (44) isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve sattığı bilgisi üzerine ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada 97 gram kenevir tohumu, 33 gram kubar esrar maddesi, 1 adet elektronik hassas terazi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 24 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan E.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.