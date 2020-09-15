Yangına dozer desteği
DÜN GECE SEFAKÖY MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN MOLOZ YANGINI ENGEBELİ ARAZİ NEDENİYLE İTFAİYE DEĞİL DOZER MÜDAHALE ETTİ.
Balıkesir’in merkez Sefaköy mahallesinde meydana gelen moloz yangınına engebeli arazi nedeniyle itfaiye uzaktan müdahale ettiği yangında alevleri dozer söndürdü.
Olay dün akşam saatlerinde Merkez ilçesi Sefaköy mahallesinin kırsal kesimlerinde bulunan çöp ve molozların yanmasıyla gerçekleşti. Yangının engebeli arazide çıkması nedeniyle itfaiye araçlarının yangının merkezine girememesi sonucunda Karesi Belediyesi’ne ait dozer itfaiye ekiplerinin yardımına yetişti. Dozer, etrafta bulunan toprakları yangının üzerine dökerek boş arazide yayılmasını önleyerek yangını kontrol altına aldı. Yangın herhangi bir yerleşim yerine yakın olmaması sebebiyle büyük bir tehlikeye neden olmadı. Meydana gelen olay dozer ve itfaiye ekiplerinin mücadelesi sayesinde geniş bir alana yayılmadan söndürüldü.
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