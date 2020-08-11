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Vali Hasan Şıldak Kızılay’a kan verdi
VALİ HASAN ŞILDAK KIZILAY'A KAN VERDİ
BALIKESİR 11.08.2020, 16:00
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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Kızılay’a kan bağışında bulundu. Vali Şıldak, vatandaşları Kızılay’a kan vermeye çağırdı.
Kızılay’ın devamlı bağışçısı olduğu öğrenilen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Kızılay Kan Alma biriminde kan bağışında bulunarak kan vermenin önemini ve pandemi sürecinde sağlık açısından bir sorun teşkil etmediğini fiili olarak anlattı. Vali Şıldak Kızılay’ın kan bağışı kampanyalarına destek verdi. Kan bağışının bir hastanın hayatını kurtarırken, bağışçının sağlığı içinde önem arz ettiğini beyan eden Vali Şıldak, vatandaşları kan vermeye çağırdı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’a, kan verme anında Kızılay Balıkesir Şube Başkanı Av. Şükrü Güneş de aynı anda kan bağışında bulunarak eşlik etti.
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