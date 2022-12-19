Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası başladı

Ali Eren Demirezen adına düzenlenen Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası 65 ilden yüzlerce sporcunun katılımıyla Balıkesir’de başladı.

Balıkesir Valiliği himayelerinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Türkiye Boks Federasyonu’nun faaliyet programında olan ve milli sporcu Ali Demirezen adına düzenlenen Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Şehit Turgut Solak Spor Salonu’nda başladı.

Ali Eren Demirezen Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nın açılış seremonisi de gerçekleştirildi. Şampiyonan ilk günü önemli müsabakalara sahne oldu. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, “Bu önemli organizasyonu ilimizde gerçekleştiren Türkiye Boks Federasyonu’na ve katkı sağlayan büyükşehir belediyemize teşekkür ediyor, bütün sporculara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Çok güzel bir programa şahitlik ettiklerini belirten Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir’de farkındalık oluşturan bu şampiyonanın, geleceğe yönelik yeni boksörlerin ve şampiyonların yetişmesi için güzel bir örnek olacağını dile getirdi.

Sporun başkenti Balıkesir’in federasyon faaliyetlerine daha sık ev sahipliği yaptığını aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesirli bir demir yumruk adına düzenlenen ferdi boks şampiyonasında tüm sporculara başarılar diledi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç de, “Şampiyonada dereceye giren sporcuları kampa alıp 2024 hedefimiz olan Paris Olimpiyatları’na bu sporcularımızla yolumuza devam edeceğiz. Boks Federasyonu’nun en önemli şampiyonası Büyük Erkekler Boks Şampiyonası’dır. Bunu da güzel bir şehirde yapıyoruz" dedi.

“Bizim amacımız şöhret olmak değil efsane olmaktır” diyen milli boksör Ali Eren Demirezen, “Sporcularımızla emin adımlarla doğru yolda ilerliyoruz. Bu yolda bize destek olan yanımızda olan herkese teşekkür ediyor, dostluk içinde centilmence mücadelelerin süreceği bir şampiyona diliyorum” şeklinde konuştu.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise, “Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nın Balıkesir’de gerçekleştirilmesi bizler için mutluluk verici. Olimpik branş olan boks dışında da birçok branşta ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Merkezde ve 20 ilçemizde altyapı, tesis, insan kaynağı ile bu büyük organizasyonlara paydaşlarımızla birlikte her zaman hazırız. Şampiyona boyunca yarışacak sporcularımıza şimdiden başarılar diliyor, Balıkesirlileri Şehit Turgut Solak Spor Salonu’na bu güzel organizasyonu seyretmeye devam ediyorum” cümlelerine yer verdi.

Şampiyonanın açılışına Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, MSÜ Kara Asb. MYO K. Tuğg. Mahmut Büyükcingi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ali Yıldız, İlçe belediye Başkanları, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç, çok sayıda antrenör, sporcu ve seyirci katıldı.