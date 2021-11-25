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Türk Dünyası Ortak Göstergebilimi Hazırlık Komitesi Balıkesir’de toplanıyor

Türk Dünyası Ortak Göstergebilimi Terimeri Sözlüğü Türkiye Hazırlık Komitesi Cuma günü Balıkesir’de toplanıyor

BALIKESİR 25.11.2021, 16:50
Türk Dünyası Ortak Göstergebilimi Hazırlık Komitesi Balıkesir’de toplanıyor

Türk Dünyası Ortak Göstergebilimi Terimeri Sözlüğü Türkiye Hazırlık Komitesi Cuma günü Balıkesir’de toplanıyor

Anadolu Semiyotik Araştırmaları Derneği (ANASEM) Türkiye Göstergebilim Çevresi (TGÇ) Altıeylül Belediyesi ve Altıeylül Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen Türk Dünyası Göstergebilim Terimleri Sözlüğü Türkiye Hazırlık Komitesi Cuma günü Balıkesir’de Altıeylül Hasan Can Kültür Merkezi’nde toplanıyor. Türkiye’den ve KKTC’den, 19 üniversiteden göstergebilim alanında çalışmalar yapan bilim insanları iki günlük bir çalıştay için, 26 Kasım 2021 Cuma günü Balıkesir’de bir araya geliyor.

Türk Dünyası ile ortak terminoloji oluşturmak

Çalıştay organizasyon komitesinden Prof. Dr. Doğan Günay ve Prof. Dr. Mustafa Özsarı, bu çalıştayda amaçlarının göstergebilim alanında Türkiye ve Türk dünyasında ileride yapılacak olası araştırmalara dair fikir alışverişinde bulunmak, Türk Dünyası Göstergebilim Terimleri Sözlüğü ile ilgili genel ilkeleri belirlemek ve gelecekte başta Kazakistan olmak üzere Türk dünyasından meslektaşlarıyla ortak bir çalışma takvimini oluşturmak diye belirttiler.

Gaspıralı İsmail Bey’den ilham alıyoruz

Prof. Özsarı, 1880’li yıllarda Kırım’da Bahçesaray’da Tercüman gazetesini çıkaran ve gazetesini “dilde, fikirde, işte birlik” ilkesiyle yayımlayan İsmail Gaspıralı’nın ortaya koyduğu dilde ve fikirde birlik ilkesinden ilham aldıklarını belirtti. Mustafa Özsarı, , bu amaçla edebiyat, filoloji, dilbilim, iletişim, gazetecilik, mimari, radyo televizyon, siyaset bilimi, etnografya vb. alanlarda çalışıp metinlerini analiz ederken göstergebilim metotlarından yararlanan ülkemiz ve KKTC’den 19 ayrı üniversiteden bilim insanlarıyla bir araya geleceklerini, ilk gün genel semiyoloji/göstergebilim ile leksikoloji/sözlük bilimİ; ikinci gün ise terminoloji/terimbilim alanlarını müzakere edeceklerini, böylece ortak çalışma ilkeleri belirleyeceklerini ifade etti.

Hedefimiz Türk Dünyası göstergebilim ve imge araştırmaları enstitüsü

Türkiye Göstergebilim Çevresi /TGÇ başkanı Prof. Dr. Veli Doğan Günay da büyük hedeflerinin olduğunu, sözlük projensin yanı sıra, bağımsız bir Türk Dünyası göstergebilim Enstitüsü kurabilmeyi hedeflediklerini, şimdilik sözlükle başladıklarını, önce edebiyat ve göstergebilim, retorik ve göstergebilim, görsel dil ve göstergebilim gibi birkaç konu belirleyip bu alanlarda alt komisyonlar oluşturarak çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Prof. Günay, çalışmalarının ilerleyen dönemlerinde, Türk dünyası ile ilgili diğer kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle, ilk planda bir Türk Dünyası Göstergebilim ve İmge araştırmaları Enstitüsü kurulması zamanının geldiğini, bu kurum bünyesinde Türk dünyası göstergebilimcileriyle Türkiye göstergebilimcilerinin ortak çalışmalar yapmasının umut ettiklerini ifade etti. Ayrıca çalıştay kapsamında TGÇ başkanı Prof. Dr. Doğan Günay tarafından Hasan Can Kültür Merkezinde 27 Kasım Pazar günü 21. Yüzyılda İletişim: Kelimelerden İkonlara başklıklı bir konferans verileceği haber alındı.

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