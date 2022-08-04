Saman yüklü tır alev alev yandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde saman balyası yüklü tır alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Bandırma Çanakkale yolu Bezirci Köyü Mevkiinde meydana geldi.

Seyit B.’nin kullandığı 10 Y 3221 kupa, 10 CDP 45 dorse plakalı tırda yüklü 18 ton saman balyası seyir halindeyken yanmaya başladı.

İhbar üzerine Edincik ve Bandırma İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda ekip olay yerine gitti. Kısa süre de kontrol altına alınan yangın yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü. Yangına Edincik İtfaiye ekiplerinden 1 araç 2 personel, Bandırma İtfaiye Grup Amirliğinden 5 araç 11 personel ve ayrıca Bandırma Belediyesinden 1 iş makinesi ile müdahale edildiği bildirildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.