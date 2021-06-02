banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar, Kavcıoğlu'nun mesajıyla 8.60'ın altına geriledi
Dolar, Kavcıoğlu'nun mesajıyla 8.60'ın altına geriledi
Atilla Peker adliyede!
Atilla Peker adliyede!
Haluk Levent'in müzisyenler için başlattığı kampanyaya destek geldi...
Haluk Levent'in müzisyenler için başlattığı kampanyaya destek geldi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TRT Yayınında dikkat çeken detay
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TRT Yayınında dikkat çeken detay

Ortaokul öğrencileri Başkan Avcı ile çevrimiçi görüştü

Zağnospaşa Ortaokulu tarafından 2019-2021 yılları arasında yürütülen Dünyamız İçin Harekete Geç (Look Alive! For Our World) Erasmus+ projesi kapsamında yerel yönetimler ile bir araya gelme etkinliği çerçevesinde Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı "Daha Güzel Bir Çevre İçin Çözüm Önerileri" konulu çevrimiçi söyleşide öğrenciler İle bir araya geldi.

BALIKESİR 02.06.2021, 14:47
Ortaokul öğrencileri Başkan Avcı ile çevrimiçi görüştü

Zağnospaşa Ortaokulu tarafından 2019-2021 yılları arasında yürütülen Dünyamız İçin Harekete Geç (Look Alive! For Our World) Erasmus+ projesi kapsamında yerel yönetimler ile bir araya gelme etkinliği çerçevesinde Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı "Daha Güzel Bir Çevre İçin Çözüm Önerileri" konulu çevrimiçi söyleşide öğrenciler İle bir araya geldi.

İngilizce Öğretmeni Huriye Gündüz koordinatörlüğünde sürdürülen "Dünyamız için Harekete Geç" Erasmus+ projemiz kapsamında gerçekleştirilen söyleşiye Okul Müdürü Cüneyd Akçura, projede görevli öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin önerilerini dinleyen ve sorularına cevap veren Başkan Hasan Avcı, belediyenin çalışmalarını öğrenciler ile paylaşarak, çevre ile ilgili her konuda destek olacaklarını belirtti.
Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu