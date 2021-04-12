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Müftü Tüfekçioğlu mesai arkadaşlarıyla tanıştı

Erdek Müftüsü Mehmet Tüfekçioğlu, birlikte görev yapacağı mesai arkadaşlarıyla tanıştı.

BALIKESİR 12.04.2021, 16:27
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Müftü Tüfekçioğlu mesai arkadaşlarıyla tanıştı

Erdek Müftüsü Mehmet Tüfekçioğlu, birlikte görev yapacağı mesai arkadaşlarıyla tanıştı.

Erdek İlçesi Piri Reis Camisi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen tanışma toplantısında, İlçe Müftüsü Tüfekçioğlu, Erdek Müftülüğü ’ne bağlı İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım görevlileriyle buluştu.

Müftü Tüfekçiğlu, daha sonra Kur’an Kursu öğreticileriyle Erdek Müftülüğü Toplantı Salonu’nda bir araya geldi. Kur’an-ı Kerim okunarak başlanan toplantıda kendisini tanıtan ve hassasiyetlerini dile getiren Tüfekçioğlu, Yüce Dinimiz İslam’a, milletimize, kurumumuza ve devletimize karşı üzerimizdeki sorumluluklara riayet etmemiz gerektiğini belirtti. Ramazan hazırlıklarının gözden geçirilmesini talep eden Müftü Tüfekçioğlu, cami ve görev mahallerinin temizlik-bakım ihtiyaçlarının ihmal edilmemesini hatırlattı. Camilerin güzelliğinin ibadet şevkini artıracağının altını çizen Müftü Tüfekçioğlu, müftülüğe gönderilen resmi yazıların ve duyuruların tebliğinin ardından dilek, temenni ve istişarelerle toplantıyı sona erdirdi.
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