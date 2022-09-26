Motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Balıkesir’in Manyas ilçesinde motosikletten düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Turan (54) isimli şahıs; 10 K 2870 plakalı motosikleti ile Ergili kırsal mahallesinden Manyas istikametine doğru giderken tek taraflı olduğu düşünülen trafik kazası sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.