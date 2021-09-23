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MHP yönetiminden Halalca’ya ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi il ve ilçe yönetimi kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor. MHP yöneticilerinin bu hattafaki ziyareti Halalca kırsal mahallesinde vatandaşlarla buluştu.

BALIKESİR 23.09.2021, 11:03
MHP yönetiminden Halalca’ya ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi il ve ilçe yönetimi kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor. MHP yöneticilerinin bu hattafaki ziyareti Halalca kırsal mahallesinde vatandaşlarla buluştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Altıeylül İlçe Başkanı Tayfun Tursun, İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Halalca Mahallesinde Yatsı namazı sonrasında Yeni Mahalle Camii İmamı ve Cemaatiyle bir araya geldi. Halalcalı vatandaşların cami içinde bulunan metruk binanın yıkılması için Başkan Yüksel’den yardım talep ettiler.

Camii cemaatinin istek ve talepleri doğrultusunda, İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile yaptığı istişare sonucunda Camii Avlusu içerisinde kullanılmayan metruk yapının yıkılmasının sözünü aldı. MHP yönetimi Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.

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