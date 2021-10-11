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Meteorolojiden Balıkesir için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, yarın için Balıkesir ve Güneyi için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısında bulundu.
BALIKESİR 11.10.2021, 13:46
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, yarın için Balıkesir ve Güneyi için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) Balıkesir merkez ve güneyinde, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/sa) ile birlikte batı kıyılarında (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç, Havran, İvrindi) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Başlama ve bitiş tarihi 12.10.2021 07:00 - 12.10.2021 23:59’dur” denildi.