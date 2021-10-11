banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!
Cari işlemler dengesi açıklandı
Cari işlemler dengesi açıklandı
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?

Meteorolojiden Balıkesir için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, yarın için Balıkesir ve Güneyi için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısında bulundu.

BALIKESİR 11.10.2021, 13:46
Meteorolojiden Balıkesir için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, yarın için Balıkesir ve Güneyi için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) Balıkesir merkez ve güneyinde, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/sa) ile birlikte batı kıyılarında (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç, Havran, İvrindi) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Başlama ve bitiş tarihi 12.10.2021 07:00 - 12.10.2021 23:59’dur” denildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1