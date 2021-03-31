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Marmara adasında Pitbull dehşeti

Balıkesir’in Marmara ilçesinde, Pitbull cinsi köpek, Golden cinsi köpeği paramparça etti.

BALIKESİR 31.03.2021, 17:05
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Marmara adasında Pitbull dehşeti

Balıkesir’in Marmara ilçesinde, Pitbull cinsi köpek, Golden cinsi köpeği paramparça etti.

İddiaya göre, elektrik şefliği bahçesinde bakılan Pitbull cinsi köpek, sahipleri tarafından serbest olarak dolaştırıldığı sırada Marmara iskelesinde bakılan Golden cinsi köpeği boğarak öldürdü. Pitbulun bu saldırısını engellemek için iskelede bulunan vatandaşların büyük çaba harcamasına rağmen saldırıya uğrayan Golden cinsi köpeğin öldürülmesine engel olunamadı. Yaşanan olayı vahşet olarak değerlendiren vatandaşlar, saldırgan özelliği ile bilinen Pitbull cinsi köpeği bağlamadan serbestçe dolaştıran elektrik işletme şefliği çalışanlarına büyük tepki gösterdi. Polis iskelede yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.
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