Köy hayrında 2 bin kişiye zeytinyağlı pilav ve çorba ikramı yapıldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Kırsal Bahadınlı Mahallesinde iki yıl aradan sonra düzenlenen köy hayrı büyük ilgi gördü. Hayra katılan 2 bin kişiye zeytinyağlı pilav ve çorba ikramı yapıldı.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Bahadınlı Mahallesinde pandemi nedeniyle iki yıl aradan sonra düzenlenen geleneksel çiftçi hayrı 2 bin kişiyi buluşturdu. Konuklara, köylü kadınların zeytinyağı ile hazırladıkları pilav ve çorba ikram edildi. Kadınlar tarafından hazırlanan yemekler köylü gençler tarafından servis edildi. Öğlen namazı öncesi yağmur duası yapılırken, namaz sonrası da pilav çorba ikramı yapıldı. Hayra katılan İsmail Çokgider, ”Bu günde Bahadınlı köyüne köy hayrı için geldik. Allah kabul etsin. Çorbası çok güzeldi. Pilav kavurmalı pilav zeytinyağı ile yapılmış. Bizim Burhaniye’nin hakiki saf zeytinyağı ile yapılmış çorba ve pilav çok güzeldi” dedi. Abdullah Kıymaz da, ”Hayra iştirak ettik. Bütün köylümüz ve etraftaki komşularımızın katılımı ile güzel bir cemiyet icra edildi. Misafirlere ikram edilen zeytinyağlı pilav gerçekten leziz idi. Zeytinyağının güzellikleri bölgemizde her şeyiyle kendini gösteriyor” dedi. Doç. Dr. Sabriye Çelik Uğuz ise, “Zeytinyağı ile yapılmış, emekle yapılmış yemekler çok lezzetliydi. Herkesin bölgedeki zeytin ve zeytinyağı kültürünü de hayır günlerinde de yapılabileceği güzel bir gün yaşadık. Ellerine sağlık, emeklerine sağlık” diye konuştu. İmam Ahmet Akkuş da, ”İki yıldır pandemi nedeniyle yapamıyorduk bunu. Bu gün gene bu hayrımızı diğer köylerimizle beraber birlik ve beraberlik içinde yerine getirdik. Duamızı yaptık. Katılanların hapsine teşekkür ediyorum” dedi. Muhtar Sezgin Gökdemir ise, ”Büyük bir katılımla yaptık. Yaklaşık 2 bin kişi vardı. Bu da bizim yani köyümüzün birliğinin beraberliğinin dayanışmasının neticesinde ortaya çıkan bir hayır. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi. Hayra Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve yaklaşık 2 bin vatandaş katıldı.