Köpeği öldüren çobana para cezası

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde köpeği av tüfeğiyle öldüren çobana mahkemede 3 bin lira para cezası verildi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Külefli Mahallesi’nde bir köpeğin Dursun Ali Biçer isimli çoban tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülmesi sonucu açılan dava sonuçlandı. Bandırma 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava sonucunda Çoban Biçer’e 3 bin TL para cezası verildi.