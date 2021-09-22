Jandarmadan 31 şahsa gözaltı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında 31 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, İvrindi, Karesi, Marmara ve Sındırgı 20 Eylül 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs gözaltına alınırken, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 36 adet av tüfeği fişeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ses tabancası, 53 adet ses tabancası fişeği, 3 adet bıçak ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13-19 Eylül 2021 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbarî çalışmalar neticesinde 1 kilo 365 gram toz esrar, 935 gram kubar esrar, 42 kök kenevir, 3 bin 562) adet sentetik uyuşturucu hap, 8 gram metamfetamin, 13 adet dolu makaron, 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve bu silahlara ait toplam 67 adet fişek ele geçirildi. Olaylarla ilgili 20 şüpheli şahıs hakkında adlî işlem yapıldı.