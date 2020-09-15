İlkay Gündoğan’dan Dursunbey Belediyespor altyapısına destek

Premier lig takımlarından Manchester City’de forma giyen İlkay Gündoğan, Dursunbey Belediyespor altyapı takımına malzeme ve top desteğini sürdürüyor.

İngiliz ekibi Manchester City’de forma giyen yıldız futbolcu İlkay Gündoğan, memleketi Balıkesir’in Dursunbey ilçesindeki futbol takımının altyapısına sponsorluğunu sürdürüyor. Gündoğan ailesi, Dursunbey Belediyespor altyapı takımına antrenman malzemeleri, forma, ayakkabı, top ve malzeme yardımında bulunuyor.

Dursunbey İlkay Gündoğan Stadyumu’nda gerçekleştirilen törenle altyapı oyuncularına yeni sezon spor malzemeleri dağıtıldı. Törene Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Dursunbey Belediyespor Başkanı Yusuf Turhan, belediye meclis üyeleri, Gündoğan ailesi adına İlkay Gündoğan’ın babası ve menajeri İrfan Gündoğan katıldı.

Sporculara malzemeleri katılımcılar tarafından dağıtılırken, Başkan Ramazan Bahçavan, 2020-2021 sezonunun hayırlı olmasını diledi. Sporda disiplinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Bahçavan, Dursunbey Belediyespor altyapı takımının bir çok büyük kulübe transfer yaptığını ve bundan sonraki süreçte de özellikle Balıkesirspor’a transferler yapacaklarını ifade etti. Gündoğan ailesinin memleketini hiçbir zaman unutmadığını ve spora her daim destek verdiğini ifade eden Bahçavan, İrfan Gündoğan’a da teşekkür etti. Dağıtım töreninin ardından ise Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, İrfan Gündoğan’a teşekkür plaketi takdim etti.

İlkay Gündoğan, anne ve babasının doğduğu Balıkesir’in Dursunbey ilçesiyle iletişimini hiç koparmazken, bölgedeki futbol takımlarına yaptığı desteğini sürdürüyor.