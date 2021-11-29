Erdek Zeytin kooperatifinden elek desteği

2022 yılı zeytin alım kampanyasını başlatan Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, Erdek merkez olmak üzere kırsal mahalleler ile Paşaliman Adası’nda dahil toplam 16 alım noktasında korona tedbirleri dikkate alınarak zeytin alımına devam ediyor.

Zeytin seçmelerinde zeytinde dane ayırmasında kullanılan zeytin elek makinalarına sahip olamayan müstahsil ise Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’nin kendilerine sunduğu zeytin elek makinası hizmetinden de istifade edebiliyor.

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’nin depolarında müstahsilin hizmetine sunulan zeytin dane ayırmasında kullanılan zeytin elek makinalarından müstahsil ücretsiz olarak faydalanırken görevliler tarafından maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına titizlikle uymaları hatırlatılıyor.