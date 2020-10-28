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Edremit’te madde bağımlıları evi yaktı
EDREMİT İLÇESİNDE METRUK BİNADA MADDE BAĞIMLILARININ KULLANDIĞI İLERİ SÜRÜLEN AHŞAP EVDE ÇIKTI.
BALIKESİR 28.10.2020, 20:59
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde metruk binada madde bağımlılarının kullandığı ileri sürülen ahşap evde yangn çıktı.
Olay akşam saatlerinde, İbrahimce Mahallesi 386 Sokak’ta meydana geldi. Ev sahibinin belirlenemediği metruk binada çıkan yangına, Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Ahşap evdeki yangın, kısa sürede söndürülürken ev küle döndü.
Görgü tanıklarına göre, yangının binayı kullanan kimliği belirsiz madde bağımlısı kişilerin yaktığını ileri sürüldü. Mahalle sakinleri, ilçede bu tarz yerlerin denetlenmesini, madde bağımlılarının bu tarz yerleri kullanmamalarının sağlanmasını istediler.
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