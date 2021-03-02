Dijital Tır Balıkesirlilerle buluştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, ülkemizin tarihi, kültürel, milli, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital bir sunumla anlatıldığı Dijital Tır’ı Balıkesir’de ziyaretçilerini kabul etmeye başladı.

Türkiye turuna geçtiğimiz hafta Edirne’den başlayan Dijital Tır bugün de Balıkesir’in Toplu Taşıma Merkezi’ne gelerek ziyaretçilerini ağırlama başladı. İleri teknolojilerin bulunduğu Dijital Tır’da; sihirli ayna deneyimi, harekete duyarlı ekran, yeşil perde deneyimi ve 3 boyutlu sanal kutu gibi alanlar bulunuyor. Yeşil perde teknolojisi ile fotoğrafları çekilen ziyaretçiler önceden belirlenmiş alanda gösteriliyor. Yeşil perdede çekilen fotoğraf sonrasında oluşturulan görselin çıktısı ziyaretçilere hem elden hem de elektronik posta olarak veriliyor. Dijital Tır turunda ziyaretçilere yapılan uçuş deneyiminden elde ettiği başarıyı gösteren bir dijital sertifika oluşturuluyor. 3 boyutlu sanal kutu deneyim alanı ise izleyicilere herhangi bir yapıya bağlantısı bulunmadan havada asılı görünüm sağlarken ileri teknolojiyle havada holografi oluşturularak, gerçeküstü izlenim sunuyor. Turun bir bölümünde de altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi Fatih Sondaj Gemisi’nin hologram gösterisi yapılıyor. Özel olarak üretilen harekete duyarlı ekran ile ileri teknoloji hareket algılama sistemleriyle yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçinin hareketlerini animasyon olarak monitöre yansıtan teknoloji de tırda bulunuyor. Bu alanda ziyaretçilere İnsansız Hava Aracı (İHA) ile uçuş deneyimi imkanı sağlanıyor.

"Güzel bir çalışma olmuş"

Balıkesir’e bugün gelen tırı, ilk fırsatta ziyaret eden Sude Tülü (17) gazetecilere yaptığı konuşmasında, tırın geldiğini öğrendikten sonra ziyaret ettiğini ifade etti. Tülü, tırın içindeki uygulamaları denediğini dile getirerek, "Sihirli ayna ve bazı simülasyonlar var. Güzel bir çalışma olmuş, emeği geçen herkese teşekkürler" şeklinde konuştu.

Salı günü itibariyle Balıkesir’e gelen tır Cuma günü saat 20.00’ye kadar kalacak ve salgın tedbirleri kapsamında saat 12.00 ile 20.00 arasında ziyaretçilere açık olacak. Dijital Tır’ın bir sonraki durağının ise Manisa olduğu açıklandı.