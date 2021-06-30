banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı
Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı
Kurbanlık fiyatlarında yüzde 30 artış!
Kurbanlık fiyatlarında yüzde 30 artış!
Bakan Koca açıkladı: 1 Temmuz sonrası için 4 yeni karar
Bakan Koca açıkladı: 1 Temmuz sonrası için 4 yeni karar

Cankurtaran can kurtardı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan cankurtaran ekibi, zamanla mücadele ederek bir vatandaşı hayata döndürdü.

BALIKESİR 30.06.2021, 17:14
Cankurtaran can kurtardı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan cankurtaran ekibi, zamanla mücadele ederek bir vatandaşı hayata döndürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay Edremit’te bağlı Altınoluk Mahallesi Antandros mevkiinde meydana geldi. Denize giren 76 yaşındaki Mehmet Ç. bir anda fenalaşarak boğulma tehlikesi yaşadı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı dışında gerçekleşen olaya ivedilikle müdahale eden cankurtaran ekipleri, vatandaşın nefes ve nabız kontrolünü gerçekleştirmesinin ardından suni teneffüs ve kalp masajı yaparak nefes ve nabzını normale döndürdü. Mehmet Ç., olay yerine çağırılan ambulans ile hastaneye sevk edildi. Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
banner486
Yorumlar (0)
29°
açık
banner493