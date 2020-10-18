banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Yedigöller'e sonbaharda ziyaretçi akını
Yedigöller'e sonbaharda ziyaretçi akını
MSB'den “Can Azerbaycan” klibi
MSB'den “Can Azerbaycan” klibi
Cephe hattındaki Hasankaya köyünde tek başına yaşıyor
Cephe hattındaki Hasankaya köyünde tek başına yaşıyor
Destek paketi turizm hisselerini coşturdu
Destek paketi turizm hisselerini coşturdu

Bursa’dan Balıkesir’e araç desteği

BURSA-NİLÜFER BELEDİYESİ’NDEN GÖMEÇ’E ARAÇ DESTEĞİ

BALIKESİR 18.10.2020, 17:46
Bursa’dan Balıkesir’e araç desteği

Bursa Nilüfer Belediyesi, Balıkesir’in Gömeç İlçe Belediyesine araç desteğinde bulundu.

Nilüfer Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 1 adet kepçe, 1 adet ağır tonajlı yük kamyonu ve 1 adet binek aracı Gömeç Belediyesi’ne tahsis etti. Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, "Devir teslim işlemleri tamamlandıktan sonra belediyemiz hizmetlerinde kullanacağımız araçlarımız Gömeç’imize hayırlı olsun. Araç parkımıza kazandırdığımız yeni hizmet araçlarıyla ilçemizde çok önemli hizmetleri hayata geçireceğiz” dedi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
17°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 18 Ekim 2020
İmsak 05:47
Güneş 07:12
Öğle 12:54
İkindi 15:55
Akşam 18:27
Yatsı 19:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Karagümrük 5 8
3. Antalyaspor 5 8
4. Fenerbahçe 4 8
5. Galatasaray 4 7
6. Erzurumspor 4 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 4 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Gençlerbirliği 3 4
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Başakşehir 5 4
20. Denizlispor 4 2
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Balıkesirspor 4 6
11. Bandırmaspor 5 5
12. Akhisar Bld.Spor 4 4
13. Bursaspor 4 4
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Boluspor 5 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Liverpool 5 10
3. Aston Villa 3 9
4. Leicester City 4 9
5. Arsenal 5 9
6. Chelsea 5 8
7. Tottenham 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Man City 4 7
10. Southampton 5 7
11. Newcastle 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. West Ham 4 6
14. M. United 4 6
15. Wolverhampton 4 6
16. Brighton 5 4
17. Sheffield United 5 1
18. West Bromwich 4 1
19. Fulham 5 1
20. Burnley 3 0
Takımlar O P
1. Villarreal 6 11
2. Real Madrid 5 10
3. Getafe 5 10
4. Cádiz 6 10
5. Granada 5 10
6. Real Betis 5 9
7. Atletico Madrid 4 8
8. Real Sociedad 5 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Valencia 6 7
13. Athletic Bilbao 5 6
14. Eibar 6 5
15. Celta de Vigo 6 5
16. Huesca 5 4
17. Elche 3 4
18. Deportivo Alaves 5 4
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 5 2