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Bursa’dan Balıkesir’e araç desteği
BURSA-NİLÜFER BELEDİYESİ’NDEN GÖMEÇ’E ARAÇ DESTEĞİ
BALIKESİR 18.10.2020, 17:46
Bursa Nilüfer Belediyesi, Balıkesir’in Gömeç İlçe Belediyesine araç desteğinde bulundu.
Nilüfer Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 1 adet kepçe, 1 adet ağır tonajlı yük kamyonu ve 1 adet binek aracı Gömeç Belediyesi’ne tahsis etti. Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, "Devir teslim işlemleri tamamlandıktan sonra belediyemiz hizmetlerinde kullanacağımız araçlarımız Gömeç’imize hayırlı olsun. Araç parkımıza kazandırdığımız yeni hizmet araçlarıyla ilçemizde çok önemli hizmetleri hayata geçireceğiz” dedi.
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