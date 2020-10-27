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Burhaniye’de depo yangını korkuttu
DEPO ANGINI
BALIKESİR 27.10.2020, 15:41
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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, bir evin bahçesindeki depoda çıkan yangın korkuya neden oldu. Depo yangınını itfaiye söndürürken, depodaki mutfak tüplerinin boş olması faciayı önledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Badem alanı mevkii 93.Sokak’ta İ Ö’e ait evin bahçesindeki depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, yangını kısa sürede sündürürken, depoda bulunan mutfak tüplerinin boş olması olası bir faciayı önledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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