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Burhaniye’de çamurdan kurtulan köylülerden belediyeye teşekkür

Burhaniye ilçesinde, kırsal Hacıbozlar Mahallesinde Burhaniye belediyesinin başlattığı parke taş döşeme çalışmaları büyük oranda tamamlanırken, vatandaşlar belediye yetkililerine teşekkür etti. Kışın çamurundan ve yazın tozundan kurtulduklarını anlatan Hacıbozlar Muhtarı Hasan Dönmez, sokaklara parke taşı döşendiğini söyledi.

BALIKESİR 07.10.2021, 13:15
Burhaniye’de çamurdan kurtulan köylülerden belediyeye teşekkür

Burhaniye ilçesinde, kırsal Hacıbozlar Mahallesinde Burhaniye belediyesinin başlattığı parke taş döşeme çalışmaları büyük oranda tamamlanırken, vatandaşlar belediye yetkililerine teşekkür etti. Kışın çamurundan ve yazın tozundan kurtulduklarını anlatan Hacıbozlar Muhtarı Hasan Dönmez, sokaklara parke taşı döşendiğini söyledi.

İlçe merkezine 27 kilometre uzaklıktaki kırsal Hacıbozlar Mahallesinde sokaklara parke taşı döşenirken, mezarlık yolunda başlatılan çalışmalar da tamamlanmak üzere. Kışın çamurundan ve yazın tozundan kurtulduklarını anlatan vatandaşlar, belediye yetkililerine teşekkür etti. Mezarlık yolundaki çalışmaların devam ettiğini anlatan Muhtar Hasan Dönmez, “Köyümüzün bütün sokaklarına parke taş döşendi. Şimdi de mezarlık yoluna taş döşeniyor. 200 nüfuslu mahallemizde vatandaşların ayağı çamur ve tozdan kurtuldu. Belediye Başkanımız Ali Kemal Deveciler ve Başkan Yardımcısı Murat Yazgan’a teşekkür ediyoruz” dedi.

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