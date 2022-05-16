Burhaniye’de bisiklet festivali başlıyor

Burhaniye ilçesinde, 6. Burhaniye Bisiklet Festivali için hazırlıklar tamamlandı. Burhaniye Belediyesi ve Burhaniye Öğretmenler Mahallesi Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği (BÖMÇED), Pegasus Bisiklet Grubu’nun işbirliği ile yapılacak 6. Burhaniye Bisiklet Festivali, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelecek bisikletçilerin katılımıyla 19-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

Burhaniye ve çevresindeki Madra ve Kazdağları’nda bulunan binlerce yıllık tarihi, kültür ve doğal değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen bisiklet festivalinin bu seneki rotalarıda belli oldu. Festival 20 Mayıs Saat: 10.00’da Burhaniye Cumhuriyet Meydanı’nda start alacak. Festivalin ilk gün rotası Madra dağını kapsayan Burhaniye köyleri, 2. gün rotası Kaz dağları ve Zeytinli, 3. gün rotası ise Havran ilçesi ve Burhaniye kırsalı olarak belirlendi. Festival boyunca Burhaniye Belediyesi Ören Ayaklı kamp alanında konaklayacak olan bisikletçiler 3 gün boyunca oluşturulan rotalarda pedal çevirecek. Hem spor yapıp hem de tarihi doğa gezisi yapacak olan bisikletçiler, her gün gezi sonrası kamp alanında etkinliklerle eğlenecek.