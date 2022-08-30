Başkan Tosun’dan iddialara yalanlama

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, şehit ailesinin mağdur edildiği haberlerini yalanlayarak, "7 bin TL cezayı kendi cebimden ödedim" dedi.

Bazı medya kuruluşlarında hakkında şehit babasını mağdur ettiğine dair çıkan haberlerle ilgili konuşan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, "İbrahim Kocadağ üst kattakilerin çöp attıklarını gerekçe göstererek ikametine sundurma yaptırıyor. Bu sundurmayla ilgili belediyemize yapılan şikayet üzerine ekiplerin yerinde tespit yapıp İbrahim Kocadağ’a eski haline dönüştürmesi için 30 gün süre veriyorlar. Bu süre içerisinde sundurma sökülmediği için konu encümene geliyor. Encümende İbrahim Kocadağ’a 7 bin TL para cezası verilmesi, kamu davası açılmasına karar veriyor. Biz İbrahim Kocadağ’ın şehit babası olduğu yargı sürecinde öğrendik. Öğrenir öğrenmez de encümen tarafından kesilen 7 bin TL tutarındaki para cezasını ben belediye başkanı olarak kendi cebimden ödedim. Ardından da yerel yönetim olarak 24 Şubat 2022 tarihinde kendi şahsi imzamla 3. Asliye Ceza Mahkemesine davamızdan vazgeçtiğimizi ilettik. Bundan sonraki süreçte davanın devam edip etmeyeceği yargının konusudur. Bizler İbrahim Kocadağ’ın şehit babası olduğunu öğrendikten sonra nasıl hassas davrandıysak, aynı hassasiyetin ilgili kurumlar tarafından da gösterilmesini beklerdik” dedi.

"Algı oluşturmaya çalışıyorlar"

Bandırma Belediyesinin şikayetinden vazgeçmediğine yönelik spekülasyonlar oluşturmaya çalıştıklarının altını çizen Tosun, "Biz bahse konu kişinin şehit babası olduğunu öğrendikten hemen sonra encümen tarafından kesilen cezayı ödedik, ertesi günde şahsi imzamla belediye olarak davamızdan vazgeçtik. Kaldı ki bizler kamu görevi yapıyoruz. Devlet yasaların uygulanmasında kişilerin sen Cumhurbaşkanısın, sen Belediye Başkanısın, sen şehit babasısın gibi unvan ve statülerine bakmıyor. Bizi bu konuda eleştiren iktidar partisinin temsilcileri bu süreçte yerel mahkemeyle iletişime geçip gerekli desteği vermeleri gerekmiyor mu? Bu güne kadar bu desteği vermeyenler şimdi yaptıkları açıklamalarla algı oluşturup belediyemizi yıpratmaya çalışıyorlar" ifadesini kullandı.