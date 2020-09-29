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Başkan Ergin, “Hep birlikte karar vereceğiz”

ERGİN, İTFAİYE ZİYARETİ ARDINDAN AYVALIK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ’NE GİDEREK GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU.

BALIKESİR 29.09.2020, 12:58
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Başkan Ergin, “Hep birlikte karar vereceğiz”

Balıkesir’in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, geçtiğimiz hafta sonu çıkan yangında kül olan 53 hektarlık alanın tekrar doğal özelliklerine kavuşturulması için, tüm kamu, kurum ve kuruluşları ile elbirliği içinde çalışacaklarını söyledi. Önceki gün ‘İtfaiye Haftası’ nedeniyle Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’ni ziyaret eden Başkan Ergin, orman yangınında gösterdikleri üstün gayret nedeniyle itfaiye erlerine teşekkür etti. Ergin, ardından Ayvalık Orman İşletme Şefliği’ne giderek görüş alışverişinde bulundu.

19 Eylül akşamı çıkan yangında 40 hektarlık alanın Ayvalık Tabiat Parkı içinde kaldığını hatırlatan Başkan Ergin, “Orman Bakanlığı’na bağlı ilgili kurumlar ile görüşüyoruz. Fidan dikilecekse her türlü ortamı hazırlayıp dikimleri Ayvalıklı hemşehrilerimiz ile birlikte gerçekleştiririz. Ancak toprak en az bir yıl dinlenmeli ve kendine gelmeli. Endemik yapısına ve doğal ekolojisine kavuşması için bu zamana ihtiyacımız var. Yanan alanlarda yüzlerce endemik bitki barınıyor. Aceleye getirip fidan dikerek tüm bitki örtüsünü kaybetmek de var. O nedenle yetkili kurumları ziyaret ediyoruz. Bilgilerine başvuruyoruz, nelerin yapılması gerektiğini tartışıyor ve konuları masaya yatırıyoruz” dedi.

Öte yandan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin 19 Eylül akşamı çıkan yangında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ziyaretinde bulunuyor. Çamlık Mahallesi’ndeki Ayvalık İşletme Şefliği’nde Ayvalık Orman İşletme Şefi Deniz Meltem ve birim çalışanları tarafından karşılanan Başkan Ergin, yangın gecesi yaşananları hatırlatarak Deniz Meltem ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Yangın sırasında, krizi başarıyla yönetmenin önemine dikkat çeken Ergin, “Bundan sonraki süreçte orman işletmesi yönetimi ve Ayvalıklı vatandaşlar ile konuşarak işbirliği içinde doğru sonuca ulaşmayı hedefliyoruz. Konuşarak, tartışarak, değerlendirerek çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz” dedi.

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