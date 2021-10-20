Başkan Avcı Muhtarlar ile bir araya geldi

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Muhtarlar günü münasebetiyle Altıeylül İlçesinde görev yapan muhtarlar ile bir araya geldi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, ilçe sınırları içerisinde bulunan muhtarlar ile bir araya gelerek Muhtarlar Günü vesilesiyle bir takım istişarelerde bulundu. Altıeylül’de muhtarlık binası olmayan kırsal mahalle kalmayacak diyerek yola çıkan Altıeylül Belediyesi, ihtiyaçlar doğrultusunda tasarlanan muhtarlık binalarını söz verildiği gibi muhtarların hizmetine sundu. Bununla birlikte merkez ve kırsal olmak üzere kilitli parke taşı döşeme faaliyetlerine de aralıksız devam ederek vatandaşların ayağına çamur değmemesi için altyapı çalışmaları başta olmak üzere birçok faaliyeti Fen İşleri Müdürlüğü aracılığıyla aralıksız sürdürüyor. Sosyal belediyecilik anlamında da ihtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet ve meslek edindirme kursları ile destek olmaya devam ediyor. Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerini sürdüren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, özellikle devlet ve vatandaşlar arasındaki en büyük köprü vazifesi gören muhtarlar ile gerçekleştirdiği toplantılar sayesinde sorunlar ile ihtiyaçları daha organize bir şekilde çözüme ulaştırabiliyor. Bu açıdan Başkan Avcı, muhtarlar ile olan istişare toplantılarına büyük önem veriyor.

Başkan Avcı “Dert sahibi insanların derdine ortak olabilmeliyiz”

Muhtarlar ile olan istişarelerde muhtarlık makamının önemine vurgu yaparak görevin kutsallığına dikkat çeken Başkan Avcı “Devletimiz ve milletimiz arasında gönül köprüsü olan, demokrasimizin de en temel taşlarından biri olan değerli muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyorum. Biz Altıeylül’de 13 merkez 81 kırsal toplam 94 muhtarımızla ve 182 Bin’e yaklaşan nüfusuyla şehrimiz için el ele, omuz omuza beraber hizmet etmek için gayret sarf ediyoruz. Bu hizmetleri yaparken muhtarlarımız bizim en temel öğelerimizden birisidir.” diyen Başkan Avcı, Altıeylül Belediyesi olarak ihtiyaç sahiplerine harcadıkları paranın 4 Milyon TL’yi geçtiğini ifade ederek “Yol eksiğimiz olabilir. Bina eksiğimiz olabilir. Ama ihtiyaç sahipleri konusunda hiçbir zaman Altıeylül olarak eksiğimiz olmamalı. Bu konuda muhtarlarımızdan çok beklentilerimiz var. Özellikle mahallelerinde ve köylerinde ihtiyaç sahibi olan, boynu bükük olan, annesi-babası ya da yakını olmayan öksüz-yetim ihtiyaç sahibi çocukları ve aileleri hiçbir zaman muhtarlarımız ihmal etmemeli. Bu konuları belediyemize ve sosyal yardımlaşma vakfımıza bildirmeli; bizler de el birliği ile yapabileceğimiz ne varsa mücadele etmeli, o ihtiyaç sahibi o dert sahibi insanların derdine ortak olabilmeliyiz” dedi. Sosyal belediyecilik açısından çok önemli bir proje olan Sultan Abdülhamit Han Gelişim Merkezi’nin açılışını önümüzdeki günlerde yapacaklarını belirten Başkan Avcı "Bugüne kadar ilçemize 3 kütüphane ve Millet Kıraathanesi kazandırdık. Kültür Ve Turizm Bakanımız Sayın Nuri Ersoy’un teşrifleri ile Hasan Can Kültür Merkezimizin açılışını yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Sütlüce Mahallemize kazandıracağımız Seyyid Ahmet Arvasi Millet Kıraathanesi ve Kreş inşaatına başladık. Fikret Savaş Parkımız bitmek üzere, çok yakında inşallah açılışını yapacağız. Gaziosmanpaşa Kapalı Yüzme Havuzu ve Plevne Kapalı Pazar Yeri projelerimizin ihale süreci devam ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksimizi önümüzdeki yıl tamamlamış olacağız inşallah. Kısaca Altıeylül’ümüz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi. Muhtarlar Gününde konuşan Altıeylül İlçe Kaymakamı Sayın Turgay Hakan Bilgin ise “Bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü sebebiyle Altıeylül Belediyemizin düzenlemiş olduğu buluşmada bir araya geldik. Hem halkımızın gönlüne dokunan hem sosyal belediyeciliği güzel bir şekilde uygulayan ilçemizin altyapısına-üstyapısına gibi temel ihtiyaçlarına dokunan güzel hizmetleri var. Kendilerini tebrik ediyorum” şeklinde konuşurken, istişare toplantılarının önemine de ayrıca dikkat çekti.