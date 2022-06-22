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Bandırma’da sağanak yağış etkili oldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yağmur ve fırtına aniden bastırdı. Bandırma’da aniden başlayan yağmur ve fırtına etkisini artırarak yollarda su birikintileri oluşmasına sebep oldu.

BALIKESİR 22.06.2022, 20:28
Bandırma’da sağanak yağış etkili oldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yağmur ve fırtına aniden bastırdı. Bandırma’da aniden başlayan yağmur ve fırtına etkisini artırarak yollarda su birikintileri oluşmasına sebep oldu.

Güne güneşli bir havayla başlayan vatandaşlar, aniden bastıran yağmur ve şiddetli fırtınaya hazırlıksız yakalandı. Kimi vatandaşlar saçak altlarına ve kapalı alanlara saklanarak yağmurdan korunmaya çalıştı. İnsan yoğunluğunun çok olduğu ve iş çıkış saatine denk gelmesi sebebiyle Bandırma’nın ana caddelerinde trafikte yoğunluk meydana geldi.

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