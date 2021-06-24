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Bandırma Belediyesi’nden Erdek’e temizlik desteği

Balıkesir’de Erdek ilçesinde yaz mevsiminin başlaması ile birlikte turizm yoğunluğu arttı. Bandırma Belediyesi Temizlik İşleri’ne bağlı ekipler Erdek’in dört bir yanında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

BALIKESİR 24.06.2021, 14:30
Bandırma Belediyesi’nden Erdek’e temizlik desteği

Balıkesir’de Erdek ilçesinde yaz mevsiminin başlaması ile birlikte turizm yoğunluğu arttı. Bandırma Belediyesi Temizlik İşleri’ne bağlı ekipler Erdek’in dört bir yanında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Bandırma Belediyesi, yaz dönemi nedeniyle turizm yoğunluğunun arttığı Erdek’te temizlik çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yerine getirdiği çalışmalar kapsamında Erdek’in dört bir tarafı Bandırma Belediyesi temizlik ekipleri tarafından köşe bucak temizlendi. Yapılan temizlik çalışmalarında Erdek’in tüm ana caddeleri, sahil boyunun tamamı, Belediye Meydanı, Anıtlar ve çocuk parkları önce süpürge araçlarıyla temizlendi. Ardından da köpüklü dezenfektanla tüm bu alanlar yıkanarak temiz bir hale getirildi.
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