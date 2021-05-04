Balıkesir’de polis 15 şahsı gözaltına aldı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 8 şahsı gözaltına alırken adli makamlara sevk edilenlerden 2’si tutuklandı. Narkotik polislerinin yaptıkları operasyonlarda da 7 şüpheli şahıs göz altına alınırken adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek ve Gömeç İlçelerinde 03.05.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs göz altına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 2’si tutuklandı. Yapılan aramalarda; 6 adet tüfek ve tüfeklere ait 5 kartuş, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 03/05/2021 tarihlerinde yapılan 8 ayrı çalışmada; Kent Merkezi, Ayvalık, Bandırma ve Edremit İlçelerinde 8 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 7 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 4,40 gram metamfetamin, 27 adet sentetik ecza hap, 5 kök hint keneviri bitkisi ve 51 gram kenevir tohumu ele geçirildi.