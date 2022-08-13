Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına Albay Ali Yıldız atandı

Jandarma Genel Komutanlığının 2022 yılı atama ve terfileri gereği 2019 yılından bu yana Balıkesir İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu Tuğgeneralliğe yükselerek Antalya İl Jandarma Komutanlığına atanırken, yerine Elazığ İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı Atama ve Terfileri Resmî Gazete’de yayımlandı. Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na atandı. 02 Eylül 2019 tarihinden itibaren Balıkesir’de görev yapan Kıd. Albay Tarık Hekimoğlu Tuğgeneralliğe yükselerek, Antalya’da İl Jandarma Komutanlığı görevine başlayacak.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı görevini yürüten Albay Ali Yıldız, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı. Jandarma Genel Komutanlığı 2020 yılı atamaları ile Elazığ İl Jandarma Komutanı olarak atanan Albay Yıldız Balıkesir İl Jandarma Komutanı olarak görevine başlayacak.