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Ayvalık’ta caz akşamlarının tadı damaklarda kaldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Büyük Park Amfitiyatro’da dört gün boyunca gerçekleştirilen caz festivalinin birincisine büyük ilgi gösteren caz tutkunları, festivalin tadına doyamadı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gelecek yıl festivalin ikincisini daha kapsamlı ve daha geniş zamana yayarak gerçekleştireceklerini söyledi.

BALIKESİR 13.09.2021, 12:47
Ayvalık’ta caz akşamlarının tadı damaklarda kaldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Büyük Park Amfitiyatro’da dört gün boyunca gerçekleştirilen caz festivalinin birincisine büyük ilgi gösteren caz tutkunları, festivalin tadına doyamadı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gelecek yıl festivalin ikincisini daha kapsamlı ve daha geniş zamana yayarak gerçekleştireceklerini söyledi.


Ayvalık Belediyesi Kültür ve Sanat Koordinatörü Erkan Cılak dört gün süren festivale gösterilen ilgiden sanatçıların da çok memnun kaldığını belirtti. Caz festivalinin gündeme getirildiğinde Belediye Başkanı Mesut Ergin’den "Ayvalık’a iyi müzik yakışır" sözünü almanın güvencesiyle yola çıktıklarını ifade eden Cılak, “Bu nedenle biz popülist kültürün ortaya sunduklarını desteklemekten ziyade Ayvalık Belediyesi olarak iyi ve güzele dair olanları sunmaya devam edeceğiz. Festivalimiz umarım uzun ömürlü olur" dedi.


1.Ayvalık Caz Festivali, yazar ve aynı zamanda saksafon sanatçısı Kürşat Başar, solist Ezgi Bicili ve usta müzisyenlerden oluşan orkestrasının muhteşem konseriyle açıldı. Festivalin ikinci gününde, kendine has sesi ve tarzı ile ünlü caz sanatçısı Seran Bilgi sahne aldı. Üçüncü gün, Latin ve dünya müziklerini kendilerine has düzenlemelerle seslendiren Rumba Quartet grubu cazseverlerin kulaklarının pasını sildi. Ayvalık Caz Festivali, 12 Eylül Pazar akşamı, caz müziğinin ülkemizdeki en önemli isimlerinden Şenay Lambaoğlu’nun konseriyle son buldu.

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