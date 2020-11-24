Avşa’da roman vatandaşlar için prefabrik ev

Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yangında evleri yanan roman vatandaşlara prefabrik ev sözünü yerine getiriyor.

Marmara Belediyesi tarafından, Avşa Mahallesi’nde evleri yanan roman vatandaşlar için 147 m2’den 6 adet tek katlı olmak üzere her blokta 4 daireden toplam 24 dairenin yer alacağı prefabrik ev yapım işi ihaleye çıkarıldı.

Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Ağustos ayında evleri yanan roman vatandaşlara tahsis edilmek üzere, Belediye Encümeni huzurunda yapılan prefabrik ev yapım ihalesinin 1 milyon 200 bin liraya bir firma tarafından üstlenildiğini bildirdi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde seçim vaadi olarak Roman Kent inşa etme sözü verdiğini hatırlatan Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Ağustos ayındaki yangının vaadini hayata geçirme sürecini hızlandırdığını, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşerek 4,5 dönümlük bir alan tahsis etmek üzere girişimde bulunduklarını, taleplerinin onaylanmasını takiben, tahsis edilen arsa üzerine Roman Kent için 147 metrekarelik 6 adet olmak üzere her blokta 4 daire toplam 24 daireden oluşan prefabrik evler yapılacağını açıkladı.