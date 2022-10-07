Altıeylül Kitap Fuarı açıldı

Altıeylül Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kitap Fuarı 75. Yıl Şehitler Parkı’nda düzenlenen törenle açıldı. 7-16 Ekim tarihleri arasında açık kalacak Altıeylül Kitap Fuarı’nda 80’in üzerinde yayınevi on binlerce kitabı sergileyecek, yazarlar da imza günü ve söyleşilerle kitapseverlerle buluşacak.

Altıeylül Kitap Fuarı’nın açılışında konuşan Altıeyül Belediye Başkanı Hasan Avcı, gençlerin geleceğine yön vermek için bu tür organizasyonları önemsediklerini söyledi. Avcı kitap fuarının her geçen yıl daha geniş katılımla yapılacağını da ifade ederek tüm kitapseverleri fuara davet etti.

Hasan Avcı: “Gençlerimize destek olamaya devam edeceğiz”

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı kitap fuarının açılışında yaptığı konuşmada, “Sultan Fatih’e atfedilir; “Bir şehrin geleceğini inşa ederken o şehrin gençlerini ihmal etmeyin. İhmal edilmiş o gençlik, inşa ettiriniz o şehri yıkar, yerle yeksan eder.” Onun için şehirler inşa edilirken gençler ihya edilmeyi unutulmamayı, gençler ihmal edilmemeli. Onun için biz bu düsturla gençleri ihya etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun önemli etkenlerinden birisi de kitap fuarıdır. Bizler geçen sene ilkini organize ettik. Bu sene inşallah daha güzel olarak ikincisini organize ederek gençlerimizin dünyaya bakış açısını, gençlerimizin kitaba bakış açısını, gençlerin kültürel olarak yetişmesi için gayret edecek, emek verecek ve biliyoruz ki gençlerimize yapılan yatırım bu şehrin yarınlarına yapılan yatırımdır, bu ülkenin yarınlarına yapılan yatırımdır. Ve inşallah bu ülkenin yarınları bu memleketin yarınları güzel olacak. Dün olduğu gibi bugün de yarın da dünyaya umut olmaya bu ülke devam edecek, gençlerimiz de devam edecektir. Anadolu’yu fethettikten sonra Anadolu’nun kapılarını açtıktan sonra bu topraklarda insanlığı, vicdanı, merhameti ve mazlumlara umut olmayı öğrettik. Bin yıldır da devam ediyoruz. En son işte 100’ncü yılına 2023 yılında girmek üzereyiz Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı ile yaptığımız mücadeleden sonra bu memlekette umut olmaya devam ediyoruz. Onun için köklerini tarihten almış bu gençler geleceğe emin adımlarla bakacaklardır. Bizler de gençlerimize destek verip onları yetiştirmek için uğraşacağız” diye konuştu. Hasan Avcı ayrıca Mevlit Kandilini de kutlayarak 8 Ekim’de Balıkesir’de olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da ağırlamaktan duyacakları memnuniyeti dile getirdi.

Yücel Yılmaz: “Her geçen yıl gelişiyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da kitap fuarının Balıkesir’e renk katacağını ifade ederek, “Kitap fuarımızın ikincisi düzenleniyor. Geçen sene gerçekten çok güzel verim aldığımız, şehrimize renk katan bir fuar oldu. Birbirinden değerli yazarlarımız güzel söyleşiler yaptılar, kitaplarını imzaladılar. Şehrimize gerçekten kültür açısından önemli etkinlik yaptılar. Ben Hasan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Israrla ve her sene üstüne katarak kendisini geliştiren biri şehir olma özelliğimizi ortaya koyuyor. Emeği geçen tüm belediye çalışanlarımıza, burada olup bir hafta boyunca farklı söyleşilerde bulunacak tüm yazarlarımıza, herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mustafa Canbey: “Kitap insanın gerçek dostudur”

İki tane kitabı bulunan AK Parti Milletvekili Dr. Mustafa Canbey ise kitap okumanın önemine değindiği konuşmasında, “Bu kitap fuarı aslında bizim için son derece kıymetli son derece değerli. Kitap okuma alışkanlığının gelişmesi, kitabın hayatımıza girmesi, kitabın anlatılması ve yazarların tanınması, tanıtılması anlamında çok önemli bir görevi icra ediyor. İstanbul’da çalıştığım yıllarda kitap fuarı düzenlenirdi. Ben o zaman daha çok öğrencilik yıllarımda ziyaret etme imkanım olurdu ve kitap almak için oraya giderdik. O kitap fuarına imrenirdik. Başka yerlerde de kitap fuarı olurdu ama TÜYAP öne çıkan bir fuar olarak bilinirdi. Tabi yıllar geçti, kitap alışkanlığımızı her geçen gün geliştirmeye çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada Balıkesir’imizde de kitap fuarı düzenleniyor, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Geçen yıl birincisi bu yıl ikincisi düzenleniyor. Ama asıl sevindirici olan gelişme Balıkesir insanı, halkı kitaba karşı güzele bir ilgi gösteriyor. Geçen yıl katılım çok iyiydi. Ben yine bu yıl da güzel katılımın olacağını düşünüyorum. Burada önemli olan kitap fuarını sadece gezmek, dolaşmak değil, kitabı okumak. Fransız Yazar ve bilim adamı der ki; “Kitap insanın gerçek dostudur.” Yine ünlü bilginlerden bir tanesi “kitap okumayan insan sağırdır, dilsizdir ve konuşamaz” der. Yani kitap okumak bizim aslında hem dünyamızı hem de ruh dünyamızı zenginleştirir. Ama bunun bir alışkanlığa dönüşmesi için gençlik yıllarından itibaren kitap okumaya başlamak, kitabı sevmek, kitapla dost olmak çok önemli. Eğer bunu başarabilirsek hayatımızın zenginleştiğini, yaşamımızın farklı olduğunu çok net bir şekilde görebiliriz. Acizane benim de iki tane kitabım var. Bir tanesi Çanakkale şehidimizi anlatan “Cephede bir muallim Şehit Ethem” yine ikinci bir kitabım yeni çıktı “Kamu Diplomasisi ve Medya” diye. İnşallah daha ileriki zamanlarda hem kitabı konuşuruz hem sohbet ederiz ve birlikte bunları değerlendirme imkanımız olur. Bizim Kur’an’ımızın ilk sözü Oku. Okumanın ne kadar önemli olduğunu belirten aslında başka bir cümleye ihtiyaç yoktur diye düşünüyorum. Yine bir başka cümleyi sizlerle paylaşmak isterim; derler ki “bütün kitaplar bir kitabı anlamak için yazılmıştır.” Yani o yüzden okumanın, anlamanın, düşünmenin bizim kültürümüzde çok fazla önemi, anlamı vardır. Dünyaya medeniyet öğretmiş bir toplumuz. Dünyaya bilim öğretmiş bir milletiz. Bunun kıymetini ve değerini bilmemiz gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Vali Şıldak: “Kitap medeniyet ve kültürlerin vazgeçilmez unsurudur”

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da kitap fuarlarının gençlerin geleceğini etkileyen en önemli aktörlerden birisi olduğuna değinerek, “Bu güzel etkinliğin ilimizin kültür hayatına, kitap dünyasına ve kitapseverlere hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kitap tabi ki medeniyetin, kültürün vazgeçilmez unsurudur. Kitap olmazsa gelişim olmaz, bilim, öğrenme olmaz. Bütün bunlar çok güzel tespitler. Kitap fuarları da aslında bu sinerjinin oluşması, kitap sevgisinin genç kuşaklara yaygınlaştırılması, oradan indirimli olarak kitapların satışının yapılması, yine yazarların bu alanda üretim yapan kişilerin, değerli isimlerin söyleşi yapması, onlarla buluşma, imza günleri hepsi güzel etkinlikler. Aslında şehirleri şehir yapan da bu tür etkinliklerdir. Kültür dünyasını zenginleştiren bu tür etkinlikler çok önemli. Ben de Altıeylül Belediye Başkanımızı ve bütün ekibini tebrik ediyorum. İkinci organizasyonun da çok başarılı geçeceğinden eminim. 80’in üzerinde yayınevinin burada standı olacak. Çok başarılı olur temennisiyle sizlere iyi dileklerimi sunmak istiyorum. Tabi ilimizde kültür, sanat alanında bilhassa kitap odaklı çok güzel çalışmalar var. Kısa bir süre önce Büyükşehir belediyemiz Çamlık’ta güzel bir kütüphaneye imza attı. Buradaki Ahmet Kot kitaplığı bu değerli edebiyat dünyasının değerli ismiyle orada hizmete başladı. İlimiz için büyük bir kazanım oldu. Yine belediyelerimizin, çeşitli kamu kuruluşlarımızın kitap-kafe uygulamaları ilimizin neredeyse her ilçesinde artık yerini alıyor. Çok yakında Edremit’te bir Halk Kütüphanemiz hizmete girmiş olacak. Yine il merkezinde de Altıeylül Kütüphanemizin temeli atılarak inşallah adım adım ilerleyecek ve kısa süre sonra ilimizin kültür dünyasının hizmetinde olacak. Bir kütüphanemiz de Burhaniye ilçemize kazandırılacak. Bunlar da Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, değerli milletvekillerimizin destekleriyle ilimize kazandırılmış yatırımlardır” dedi.

Kitap Fuarının açılışına Vali Hasan Şıldak’ın yanı sıra Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ali Yıldız, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.